Claëson hoppas på bra tider

Fabian Claëson är en av fem svenska simmare vid European Para Youth Game som avgörs den här veckan i italienska Genua.

– Det blir min största tävling hittills, säger den 15-årige parasimmaren.

Fabian Claëson från Hästveda har under de senaste åren utvecklats till en av landets mest lovande parasimmare. Han har under den tiden slagit massor av svenska rekord i sin klass.

– Jag vet inte riktigt exakt hur många det är men det är runt omkring 20 rekord om man räknar både kort och lång bana, berättar Claëson som nyligen bytte klubb från SS Delfin till Osby SS.

Hästvedasonen har under det senaste året tillhört utvecklingsteamet som är gruppen strax under landslaget.

Tävlingen i Genua i landskapet Ligurien blir hans största så här långt i simmarkarriären.

– Jag var på en tävling i Köpenhamn i våras där jag klassificerades internationellt, säger Fabian som har en ryggmärgsskada.

Klasserna som Fabian simmar i Genua är FM9 och SB8. F9 står för frisim, ryggsim och fjäril, M9 för medley medan SB8 betyder att det handlar om bröstsim.

I måndags åkte han till Italien och den vackra hamnstaden Genua där European Para Youth Games avgörs.

Förutom simning ingår ytterligare sju sporter.

Under tisdagen och idag onsdag har Fabian bekantat sig med bassängen i Genua som mäter 25 meter. Själva tävlingarna drar för Fabians del igång i morgon torsdag och avslutas på lördag.

Vilka grenar kommer du att tävla i?

– Jag ska med all säkerhet vara med i min paradgren 400 meter fritt.

– Men jag har tänkt mig att tävla i alla simsätt, säger Claëson.

Blir det inte ett allt för tufft program med tävlingar tre dagar i rad?

– Jag tror att det kommer bli sju lopp vilket passar mig bra. Det är ingen nackdel för mig att simma många lopp.

– På en tävling för ett tag sedan simmade jag åtta lopp och persade i sista loppet, konstaterar Osbysimmaren.

Hur är formen?

– Bra tror jag då tiderna jag gjort den senaste tiden varit riktigt fina, säger Fabian som trots att han bor i Hästveda går i nionde klass på Färe i Sibbhult.

Där för övrigt paralympiern Nathalie Nilsson jobbar.

– Jag känner henne väl. Även om Nathalie är friidrottare så har jag mycket att lära av henne då hon har stor erfarenhet av tävlingar på hög nivå.

Fabian Claëson stormtrivs i sin nya omgivning i Osby.

– Det är bra förhållande för träning i Osby och i simhallen. Jag har Lars Nordh som tränare och vi trivs väldigt bra tillsammans. Han är en mycket kunnig och bra instruktör, säger Fabian Claëson som har en del av familjen på plats i Genua.

– Både min pappa och morfar är här för att se mig tävla.