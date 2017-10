Tre systrar på turné Skåne runt

Kulturredaktionen ställer fyra frågor till den danska scenkonstnären Liv Kaastrup Vesterskov som tillsammans med Malmöbaserade Teater Weimar är aktuell med monologföreställningen Tre systrar som ska spelas runt om i Skåne mellan 16 oktober och 19 november.

Hur fick du idén till Tre systrar?

– Idén kom ur en lust att undersöka strukturerna i det samhälle människor i Norden lever i dag. Vad skapar oss? Varför är vi de vi är? Och hur ändras vi med tiden? Det började med att det var vår och tanken var att jag skulle tillbringa sommaren tillsammans med mina systrar. Ofta är sommaren en period när man har möjlighet att resa bort och se livet ur andra perspektiv. Man kan säga att idén kom ur rotlöshet och förvirring. Hur ska livet levas?

Vad handlar den om?

– Tre systrar tar upp ämnen som generationer och tid och identitet och samhälle. Föreställningen diskuterar de förväntningar som finns på flickkroppen och med tiden den vuxna kvinnans kropp. Det här skildras ur olika perspektiv. Från barnet, in i ungdomen och vidare in i vuxen ålder. Tre systrar handlar om att växa upp och vad vi drömmer om under livets olika faser. Föreställningen tittar på hur världen öppnar sig för oss med allt som den innehåller.

Hur har ni arbetat med föreställningen?

– Processen började för min del genom arbete med filmkamera. Jag hade lust att arbeta utifrån en annorlunda ingång till teatern. Ofta utgår teaterarbete från en text, men jag ville börja med video. Efter att jag filmat skrev jag texten, som är den första text jag skrivit på svenska. Här tittade jag på den klassiska teatertraditionen och Anton Tjechovs drama Tre systrar och på nyare bildkonst, till exempel verk av Sally Mann och Georgia O’Keeffe. Detta för att kunna arbeta mitt emellan olika traditioner. Föreställningen har sedan bearbetats i flera omgångar över en längre period och i olika versioner. Först som scenversion och sedan också visad som film på Folkets Bio. Berättelsen och estetiken har flyttat runt mellan olika medier och har också kommit till uttryck som sång och som hörspel. Nu är Tre systrar tillbaka i sin scenversion men längre och mer detaljerad. Jag har samarbetat med två regissörer i den processen, Linda Ritzén och Jörgen Dahlqvist. De har arbetat med mig och expanderat möjligheterna i materialet. Efter det har hela teamet arbetat med ljus, ljud, rum, video och själva texten.

Hur kommer det sig att det blev en turné runt om i Skåne?

– Producenten på Teatr Weimar, Anna Jonsson Björck, kom på idén om en Skåneturné och jag sa ja. Det är en utmaning att spela på många olika scener och det ska bli spännande att se om föreställningen blir annorlunda i en stor biosal jämfört med till exempel en liten blackbox.

Tre systrar, turnéplan:

16/10: Lund

19/10: Örkelljunga

20/10: eslöv

21/10: Landskrona 24/10: Ystad

26/10: Tomelilla

28/10: Simrishamn/Gylleboverket

30/10: Malmö

7/11: Kristianstad

9/11: Östra Göinge

19/11: Kävlinge