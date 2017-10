Dubbelt vattenstrul

Hässleholm

Strax innan lunchtid på fredagen grävdes en vattenledning av på Norregatan i Hässleholm. Vattenavgrävningen medförde att delar av Hässleholm, Skyrup, Tormestorp, Mala, Vankiva och Bjärnum under en kortare tid stod utan vatten. Efter lunch kopplades vattnet på igen, även om trycket till en början kunde vara lågt. För en del boende på Norregatan är vattnet avstängt under eftermiddagen som en följd av reparationsarbeten.

Hässleholms Vatten rapporterade under fredagen även ytterligare en avgrävning, den är här gången i anslutning till bygget av Kärråkradepån. I det området drabbades dock inga fastigheter.

– Det är väl inte fredagen den trettonde för inte, säger Hässleholms Vattens vd Liselotte Stålhandske.