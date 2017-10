HIF ska gripa sista chansen

Christian Carlsson har fått sköta träningarna under veckan då Dan Olofsson varit sjuk. Men förhoppningsvis ska Christian ha Dan bredvid sig på bänken i eftermiddag då HIF:s kvalöde bestäms i Skillinge mot Österlen. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON

Hässleholms IF chanser till division 1-kval lever trots förra veckans förlust mot Lindsdal. Men laget måste vinna i eftermiddag mot Österlen samtidigt som Berga norpar en poäng mot Lunds BK.

– Vi ska göra vårt mot Österlen, sedan får vi hoppas på det bästa i den andra matchen, säger Christian Carlsson, tränare i HIF tillsammans med Dan Olofsson.

Kampen om den viktiga andraplatsen som betyder kval till ettan lever fortfarande. Tvåan Lunds BK och trean Hässleholms IF står bägge på 51 poäng inför slutomgången i den östra Götalandstvåan. De förstnämnda har dock en fördel av att ha nio måls bättre målskillnad.

HIF hade dock världens chans att gå förbi Lund i lördags då de förlorade mot Räppe. Men de grönvita tog inte tillfället i akt med att få ett poängförsprång inför sista omgången. Det blev förlust hemma på Österås med 2–4 till HIF-spelarnas stora besvikelse.

– Vi har slickat såren efter den chockartade förlusten och haft en okej träningsvecka, säger Christian Carlsson som berättar att hans spelare känner stor revanschlust inför eftermiddagens match i Skillinge.

Hur är det att inte ha allt i egna händer?

– Vi kan inget annat göra än att fokusera på vår egen match. Resultatet i Lunds match kan vi inte påverka.

HIF får klara sig utan kaptenen Eric Svensson i matchen mot Österlen. Eric fick sitt tredje gula kort mot Lindsdal vilket betyder att han inte kan vara med i eftermiddag.

– Väldigt synd att han inte kan medverka då han ju är vår kapten. Men han kommer i varje fall vara med och stötta från bänken.

Det är osäkert om Carlssons kollega Dan Olofsson kan följa med till Skillinge. Han drabbades förra veckan av ett njurstensanfall men är ännu inte helt okej. Han var med på bänken senast men har endast kunnat medverka på måndagens träning.

– Jag har inte känt mig riktigt bra under veckan men hoppas kunna vara med i dag, säger Olofsson.

– Vi var fruktansvärt besvikna efter matchen i lördags då jag tycker vi skapade tillräckligt med chanser för att vinna. Tycker vi fortfarande har ett skapligt läge för en kvalplats då Lund möter tunga Berga i sin match.

Christian Carlsson vill så klart att Olofsson blir frisk så han kan vara med i eftermiddag på Skillinge IP.

– Det är skönt att vi är två på bänken som hjälps åt. Dan vill så klart vara med nu när allt avgörs.

Hässleholm och Österlen delade på poängen när de möttes i våras. HIF hade ledning med 2–0 men tappade segern under matchens tio sista minuter.

– Österlen är ett riktigt bra fotbollslag som var med länge i toppen under våren. I sina bästa stunder är de ett av seriens vassaste lag, säger Christian Carlsson som hoppas att det går vägen i eftermiddag.

– Jag tycker att grabbarna är värda att fixa en kvalplats.