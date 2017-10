Med modet i blodet och hjärtat i Sibbhult

SIBBHULT Intresset för mode föddes när han som liten pojke i Nigeria såg sin mormor väva tyg. Nästa helg håller han i en modeshow – i Sibbhult.

Norra Skåne träffade Waxiu Shehu, som iklädd i en skarpt rosa hoodie med texten strng wmn pratade mode, Sibbhult, fotboll och starka kvinnor.

Waxiu kommer från Nigeria – och Sibbhult.

– Ja, när någon frågar var jag kommer ifrån brukar jag säga Sibbhult, innan jag kommer på att de vill veta vilket land jag kommer ifrån, säger Waxiu och skrattar.

Han bor numera i Hässleholm, men Sibbhult har en stor och speciell plats i hans hjärta.

Sibbhult blev hans hem i Sverige när han kom hit som ensamkommande flyktingbarn.

– Jag kom till Sverige första gången 2010, men blev utvisad. När jag kom hit på nytt bodde jag först på ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Helsingborg, men när jag fyllde 18 och inte var ett barn längre kom jag till Sibbhult. Jag har haft uppehållstillstånd sedan 2013.

I Sibbhult fanns vägar in i det svenska samhället. Exempelvis Alf Malmberg (Norra Skåne har tidigare skrivit om Malmbergs hyllade insatser för nyanlända) och Sibbhults IF.

– Affe och hans familj har hjälpt mig jättemycket, de har blivit en bonusfamilj. Och fotbollen var också stor hjälp, där träffade jag kompisar och började lära mig språket.

Waxiu var en talangfull fotbollsspelare och gick vidare från Sibbhults IF till IFK Hässleholm. Men han var tyvärr inte bara talangfull – utan också väldigt skadebenägen.

– Jag är en glaslirare, säger Waxiu och ler

– Jag var alltid skadad.

När han på grund av skadorna inte kunde satsa hundra procent på fotboll valde Waxiu att ägna sig åt sin andra stora passion.

Mode.

– Jag har alltid varit modeintresserad. Alltid. Min mormor vävde tyg från grunden och det fascinerade mig, säger han och fortsätter:

– I Nigeria köpte vi inte färdiga kläder, där tog vi med tyg till skräddaren som sydde kläderna.

Vid högtidliga tillfällen köpte Waxius mamma tyg som han fick gå till skräddaren med. Men Waxiu nöjde sig inte med ”vanliga” kläder, han hade alltid en rad åsikter.

– Jag brukade chilla med skräddarna. Jag var typ tio år och sa till skräddaren ”ge mig något annorlunda, jag vill ha en annorlunda stil”.

Hans mamma var kanske inte alltid helt nöjd med Waxius annorlunda stil.

– Hon undrade vad det var för skit, varför kläderna var kortare eller inte hade några ärmar, säger Waxiu och skrattar.

– Men mina kompisar tyckte det var jättefint och ville ha likadana kläder som jag hade.

Nu vill han göra mode till sitt yrke. Och han vill använda mode för att sprida sitt budskap.

Starka kvinnor. Eller Strng wmn, som märket heter.

Han såg sin mamma och andra kvinnor kämpa i Nigeria och han ser kvinnor kämpa i Sverige.

– Jag fattade inte innan, men jag har öppnat ögonen. Ska vi växa och utvecklas måste det vara jämställt. Jag vill bidra och med mode kan man sprida budskap.

Waxiu Shehu har en fyraårig dotter som är en stor inspirationskälla för honom.

– Självklart är hon det, hon kommer att växa upp och bli en stark kvinna. Men det handlar inte bara om min dotter eller min mamma. Alla har ju starka kvinnor runt sig. Och det var så jag fick idén till mitt klädmärke.

I början hade Waxiu idéerna i huvudet och stod över axeln på skräddaren han samarbetar med och förklarade hur kläderna skulle se ut. Nu pluggar han textil och mode i Malmö och har lärt sig rita kläder och han syr också en del själv.

Gör du bara kläder för kvinnor?

– Nej, både för kvinnor och män.

Var har du fått din drivkraft ifrån?

– Den har jag alltid haft. När det är något jag brinner för jobbar jag jämt.

Nästa fredag fyller Waxiu 25 år. Dagen efter, den 21 oktober, är det dags för modevisningen med namnet ”Feel Me” i Sibbhults Folkets hus.

– Jag är jätteglad att jag kan göra det i Sibbhult. En sådan här resa gör man ju inte själv, det finns så många att tacka. Familj, vänner, alla som stöttar mig.

– Det blir ett event som börjar klockan 15, en blandning av afrikanskt och svenskt. Mode, mat och musik. Och en del av intäkterna från biljetterna går till Barncancerfonden, säger Waxiu.

FAKTA:

Namn: Waxiu Shehu.

Ålder: 24 (fyller 25 om en vecka),

Bor: Hässleholm. Kommer från Nigeria – och Sibbhult.

Familj: Dottern Fatima, 4. Mamma och två syskon i Nigeria. Bonusfamiljer i Östra Göinge.

Gör: Jobbar med ensamkommande flyktingbarn i Östra Göinge, pluggar textil och mode i Malmö, designar kläder och har egna märket Strng wmn.

Aktuell: Anordnar modeshow i Sibbhult Folkets Hus lördagen den 21/10 klockan 15.