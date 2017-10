Osbypolisen blir troligen skånsk igen

Osby Under torsdagen träffades poliser och politiker från 58 sydsvenska kommuner.

Båda kommunalråden i Osby fanns på plats och de ser positivt på beskedet att kommunen med största sannolikhet kommer att byta polisområde.

Något formellt beslut är inte taget, men allt tyder på att Osby kommun tillsammans med Kristianstad, Hässleholm och Blekinge kommer att bilda ett polisområde.

Det var i april i fjol som Osby övergick till att tillhöra Ljungby lokalpolisområde. Diskussionerna var många och inte minst när den fysiska polisstationen försvann blev reaktionerna från allmänheten starka.

Men nu verkar Osby kommun vara på väg tillbaka in i den skånska värmen. Osby har varit den enda skånska kommun som efter omorganisationen 2016 hamnat i ett helt annat län.

Efter polisens utvärdering är det nu tänkt att man ska följa länsgränserna på ett bättre sätt.

Både kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) och oppositionsrådet Niklas Larsson (C) fanns med under torsdagens möte och båda är positiva till den väntande förändringen-

– För polisen i Ljungby är det besvärligt om de ska transportera någon till häktet, förklarar Niklas Larsson. Beroende på var personen hör hemma måste beslut tas om personen ska transporteras till Kristianstad, Hässleholm eller till Växjö.

I samband med förändringen har även frågan om polisstation i Osby hamnat på agendan. Frågan har aktualiserats och politikerna försöker få polisen att förstå vikten av att ha en polisstation i kommunen.

– Det är ju meningen att kommunerna ska ha mer inflytande, förklarar Marika Bjerstedt Hansen. Och polisen ska ju även finnas nära medborgarna.

Finns det då någon nackdel med förändringen?

Enligt Marika Bjerstedt Hansen blev det fler poliser i samband med att Osby började tillhöra Ljungby polisområde.

– Så vi får ju bevaka att det inte blir en försämring, säger Marika Bjerstedt Hansen.