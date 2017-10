The Refreshments spelar i Knislinge

KNISLINGE I kväll kommer The Refreshments till Knislinge. Det är dags för Rockabilly Rumble #8 med en stark uppställning.

The Refreshments, som i snart 30 år har spelat till sig ett rykte som ett svårslaget liveband, är huvudnumret när F-yra på nytt bjuder in till rockabillyfest i Folkets park i Knislinge.

I fjol blev evenemanget succéartat – och på förhand ser årets Rockabilly Rumble ut att bli ännu bättre.

Först ut på scen är danska Ramblin Bandits som på kort tid har gjort sig ett namn i branschen. Sen är det dags för Grace – fem unga killar som ibland kallas Boppers arvtagare.

Och så sist ut är det då dags för jätten The Refreshments.

– Vi i F-yra är väldigt stolta att kunna presentera The Refreshments på parkens scen, kommentera Nicke Hanéll, mannen bakom arrangemanget.

Kvällen startar klockan 20, lördagen den 14 oktober, och första band kliver upp på scenen klockan 21.