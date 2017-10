Anders och Måns gör rolig och sorglig show

Komikerduon Anders Johansson och Måns Nilsson har jobbat tillsammans i tjugo år. Nu är de återigen aktuella med en ny show – denna gång på temat lycka. Den 19 oktober är det premiär för Nu har vi väl trevligt? på Stadsteatern i Lund.

Speltillfällen i Skåne:

19 oktober – Lunds Stadsteater

20 oktober – Lunds Stadsteater

21 oktober – Lunds Stadsteater

25 oktober – Kristianstad Teater

28 november – Malmö Live

29 november – Malmö Live

30 november – Malmö Live

Vi träffas på Mejeriet där Anders och Måns repeterar. Det är inte långt kvar till premiären och det är mycket som ska klaffa.

– Vi har testat alla skämt på publik så vi vet att allt är roligt. Det enda jag är nervös över är hur jag ska lära mig allt, säger Måns Nilsson.

Som backdrop på scenen har de framsidan av ett dockhus som under föreställningens gång fylls med bilder från projektorer. Bilder som de måste tajma med sitt eget framförande – som de bestämt hävdar inte är stand up utan mer ambitiöst än så.

– Det är inte stand up, det är en show. Det är dans och musik och Julia Öjbrant har skrivit och komponerat all musik och så spelar och sjunger vi tillsammans, berättar Måns Nilsson.

– Tonvikten ligger inte på dans, flikar Anders ”Ankan” Johansson in.

De har jobbat med manus till showen i över två år.

– Vi har hållit på jättelänge med det här projektet och har skrivit löst och runt och vitt och brett och sen var vi tvungna att samla ihop det. Som nästan med allt det vi gör handlar det om människor, vad vi håller på med, och vi samlar det under paraplyet ”lycka”, säger Anders Johansson.

De kallar föreställningen lite löst för en självhjälpsshow.

– Men det är ingen självhjälpsbok. Mer som en karta eller som ett lapptäcke av mänsklighetens försök att bli lite gladare. Så där gör jag också kan man tänka, det ska jag sluta med, eller det där gör inte jag – det ska jag börja med. Men mest av allt blir det en massa skoj, påpekar Anders Johansson.

– Egentligen är det inte så svårt hur man ska bete sig för att må lite bättre men vi beter oss ju inte så. Vi konsumerar och tror att vi ska bli lyckliga av att köpa prylar och av att karriärhetsa fast vi egentligen vet att det inte gör det. Så vi skojar om hur vi egentligen beter oss korkat, säger Måns Nilsson.

Som ett exempel tar deupp träning.

– Det är jättebra för humöret, men det är ganska jobbigt att träna, säger Anders Johansson. Man blir glad i ungefär tio dagar av att köpa en ny bil, det är mycket enklare. Det är quickfix hela tiden och det är de sätten vi skojar om. I världen största undersökning om lycka visade det sig att enda som funkade på alla är att ha djupa och nära relationer. Men det är skitsvårt och tar tid. Så då köper man istället en motoriserad glasstrut.

Nu har vi väl trevligt? är en mer personlig show än deras tidigare.

– En sak som är ganska nytt för oss med den här showen är att den är ganska sorglig. Det kommer nog för första gången göra lite ont, säger Anders Johansson. Det låter så pretentiöst och tråkigt med en humorshow som är sorglig. Det kommer att vara roligt hela tiden.

– Vi skojar om deppiga grejer som har hänt i våra liv. Man kanske börjar fundera lite men showen är inget facit eller någon pekpinne, säger Måns Nilsson som också fått sig en tankeställare under arbetet med showen.

– Jag har börjat fundera på varför jag köper så mycket skit, så mycket prylar som jag inte behöver. Saker i mitt liv som jag gör som inte gör att jag mår bättre utan tvärtom.

Med sig på scen har de musikern Julia Öjbrandt och det är första gången som de tre samarbetar med varandra.

– Det blir mycket fånigt, mycket jinglar och mycket trummaskiner. Det är musik och ljud som ska förstärka de två, deras berättelser om sina mer eller mindre tragiska situationer i livet, säger hon med ett leende.

Under de tjugo åren som Anders och Måns arbetat tillsammans har de bland annat gjort radioprogrammen Så funkar det, som nu åter är tillbaka i poddversion.

Hur har ert samarbete förändrats över tid?

– Ibland tänker jag att vi blivit mycket mer professionella, men så tänker jag ”har vi jobbat i 20 år och inte blivit mer professionella?”. Men det har vi ju blivit. När vi jobbar tillsammans nu får det vara mer överambitiöst, säger Anders Johansson.

Duon är väldigt olika varandra som personer menar de, och särskilt tydligt blir det innan ett uppträdande.

– Jag blir introvert och vill vara ifred, Anders vill prata mycket, säger Måns Nilsson.

– Jag vill lyssna på Linda Bengtzing på hög volym, replikerar Anders Johansson.

– Och jag vill att det ska vara knäpptyst. Ingen risk för konflikt alltså, säger Måns Nilsson med ett skratt.

De är båda två även aktuella på eget håll. Måns Nilsson har tillsammans med Valle Westesson gjort pjäsen Kontakt till varje pris som spelas på Borås Stadsteater och Anders Johansson kommer att medverka i På spåret i par med Marianne Ahrne.

– Det kommer gå åt skogen, jag hade tänkt plugga men jag hinner ju inte! säger han.

– Efter att vi gjort Så funkar det så tror folk att vi är lite allmänbildade, så du får inte göra bort oss, lägger Måns Nilsson till.

– Det finns ingen risk att jag inte gör det.

Nu har vi väl trevligt? har än så länge 30 planerade speltillfällen runt om i landet. Efter premiären på Lunds stadsteater den 19 oktober kommer showen även till Kristianstad och Malmö.

– Publiken kan förvänta sig en tramsig, sorglig humorshow i högt tempo, säger Måns Nilsson.