Domarprofil gästade Osby

OSBY På söndagen var Mehmet Mohammed Culum assisterande domare på Friends Arena när AIK tog emot Jönköping.

Som uppladdning tillbringade han fredagskvällen i Osby, där han berättade om sin väg från ett flyktingläger i Västerås till fotbollens finrum – och så dömde han en match mellan IFK Osbys och Östra Göinges världslag.

Mohammed Culum är integrationsansvarig på Skånes fotbollförbund och jobbar mycket med klubbarna för att dels stötta, dels sprida goda exempel på lyckat integrationsarbete.

Och IFK Osbys Världslag med Henrica Lorentsson vid rodret är ett lyckat exempel, som ger unga nyanlända möjligheten att spela fotboll och få hjälp att hitta in i föreningslivet och samhället.

Så IFK Osby behöver ingen hjälp med sitt arbete?

– Alla behöver hjälp. Men Osby sköter sig fantastiskt bra, jag uppmanar föreningar att vända sig till Osby och se hur de arbetar med de här frågorna, säger Culum.

Nu är Culum inte bara integrationsansvarig på Skånes FF – han är också en av Sveriges bästa domare. Som assisterande domare dömer han allsvenskt och internationellt och 34 år ung spås han en lysande framtid.

I Osby berättade han hur han tagit sig till fotbollens finrum – och det är onekligen en fascinerande historia.

Han föddes i Turkiet, flydde som femåring med sin mamma och sina sju bröder till Sverige (”pappa var tvungen att bli kvar i Turkiet till att börja med, men han kom hit 1995”), tillbringade två år på en flyktingförläggning utanför Västerås och kom 1991 till Malmö och stadsdelen Sofielund/Seved.

Hur var det att växa upp i Sofielund/Seved?

– Jag har x antal kompisar från uppväxten som inte lever. De hamnade i den undre världen och har blivit mördade, dött av överdos eller kört ihjäl sig. Och jag har kompisar som lever ett … taskigt liv.

– Min räddning var familjen, jag har stor respekt för mina äldre bröder, min mamma och min pappa.

Culum spelade fotboll och lockades som 15-åring till dömandet av fritidsledaren Zivojim ”Chiko” Milenkovic.

– Chiko frågade om jag ville döma en skolturnering. Jag skulle få en gratis fika för det, så jag sa ja. Då behövde jag ju inte skämmas i kafeterian nästa dag för att jag inte hade råd med en chokladboll och en läsk. Efter turneringen ringde Chiko och då trodde jag att jag skulle få skäll för att jag hade hittat på något dumt. Men han sa att jag hade skött mig bra och tyckte att jag skulle satsa på dömandet.

Mohammed Culum sticker inte under stol med att pengarna lockade i början. Att döma var ett ärligt sätt att få in lite pengar.

– Min mamma sa alltid att det är bättre med smutsiga händer och rena pengar än rena händer och smutsiga pengar. När jag dömde fick jag springa och kämpa och bli smutsig – och för det fick jag rena, ärliga pengar. Och jag slapp be min mamma be min pappa om pengar till mig. 1999, när jag var 15 år, gick jag steg 1 (grundläggande domarkursen) och sedan dess har jag aldrig bett mina föräldrar om en krona.

Culum kände att han passade som fotbollsdomare.

– Det handlar mycket om hur du är som människa. Jag försöker vara ödmjuk, respektfull, en bra förebild och har ett positivt kroppsspråk.

Idag har tvåbarnspappan Culum – FIFA-domare sedan 2013 – över 250 allsvenska matcher på meritlistan och han har även känt på den riktiga hetluften internationellt.

Blir du inte nervös när det är Mourinho eller Conte som coachar och storstjärnor på planen?

– Oh ja … det har hänt att man haft fjärilar i magen. Första division 4-matchen var nervöst, första allsvenska matchen, Ajax-Milan … men när matchen börjar är det totalt fokus, då spelar det ingen roll vilka som spelar. Och inför matchen ser jag som fjärdedomare alltid till att träffa ledarna och prata mellan fyra ögon. Conte, Guardiola, Mourinho, Allegri – det spelar ingen roll vilken tränare det är. Och det har funkat, man får respekt för varandra. Jag har aldrig behövt visa upp en tränare på läktaren.

Vad har du för dröm som domare?

– Döma en Champions League-final med min vän Andreas Ekberg. Och döma EM- och VM-slutspel.

Men först ska du döma Världslag här i Osby?

– Precis. Nu är det fullt fokus på det, säger Culum samtidigt som spelarna i Världslagen börjar samlas i klubbstugan för att lyssna på hans inspirerande historia.