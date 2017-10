Tyringe vek ner sig och förlorade klart

Ett temposvagt Tyringe vek ner sig totalt i hemmamötet med Hanhals. Resultatet blev en ny svidande förlust för Marcus Norells manskap.

Samtidigt sjönk Tyringe till nästjumboplacering i tabellen.

– Vi trodde tydligen att vi var klara med den här matchen när vi tog ledningen i den andra perioden, suckade Tyringe coachen Marcus Norell efter debaclet.

Så långt hade inte Tyringe gjort någon bra match men ändå fått resultatet dit man ville.

Men försvarsspelet var stundtals en katastrof och bara målvakten Emil Hedman och lite tur såg till att siffrorna bakåt inte var katastrofala redan efter en period.

Hanhals hade gjort 0–1 efter bara 56 sekunder och hemmalaget hade fått jobba sig till kvitteringen genom Belmin Mesanovic efter 18.16.

Mesanovic som var alldeles utmärkt under matchens första halva men sedan blev lika anonym som övriga laget under den andra halvan.

Ett powerplay, som så här långt inte varit Tyringes styrka i serien, betydde också hemmaledning 2–1 efter 2.27 av andra akten genom Jesper Wiberg. Skottet var välplacerat och satt stenhårt strax under Fredrik Bergviks ribba.

Men Tyringedefensiven var för dagen usel och Lukas Hansson fick enkelt gå in framför Hedman och kvittera innan Kim Jonsson åkte direkt från utvisningsbåset och satte 2–3.

Här såg till och med den gode Hedman svajig ut genom att vara alldeles för passiv trots att han såg ut att ha närmast till pucken.

Hanhals, som långt ifrån var något märkvärdigt lag, hade ändå några individuella toppar och en av dessa var Kristoffer Wikner som lätt tog sig in i Tyringeslottet och smekte in 2–4 efter 3.22 av tredje. Där dog i princip också matchen eftersom Tyringe varken hade förmåga eller ork att komma tillbaka in i matchen den här svarta söndagen.

Ett tröstmål till blev det genom Oliver Henriksson (förstås!) som reducerade till 3–6 i numerärt underläge(!) efter 16.31. Men då var den här matchen för länge sedan förlorad.

Det märkliga var att bäste Tyringespelare den här dagen var Christoffer Rasch, uppstigen från sjukbädden, som stod i en klass för sig bland Tyringebackarna där nyss fyllda 16-årige Isac Hedlund var näst bäst. Det säger det mesta men kul i alla fall att det finns ”Simon Ericsson-vibbar” runt talangen Hedlund.

Framåt var det alldeles för ojämnt i hemmalaget. Jesper Wiberg glimtade stundtals till men det var som sagt glimtvis och i övrigt var det helsegt.

– Vi måste ju jobba ödmjukt och ge 100 procent, något jag också förklarade för grabbarna efter matchen, berättade Norell.

– Hanhals är ett lag som vi absolut skall kunna ha kapacitet att besegra – särskilt hemma.

Norell avslöjade också att man jobbar för att hitta ytterligare backförstärkningar.

Något som insatsen mot Hanhals väl visade kommer att behövas!