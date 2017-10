IFK tappade 2–1 till 2–3 mot Kvarnby

IFK Hässleholm förlorade med 2–3 mot Kvarnby på en regntung Österåsmatta.

Därmed säkrade Kvarnby kontraktet – samtidigt som de passerade IFK i tabellen.

IFK tog ledningen två gånger i matchen.

1–0 nickade Tommy Filipovic vackert in i 40:e efter en hörna av Danny Gunnarsson. 2–1 kom i 76:e när Karim Al-Asis hörna styrdes i mål via en Kvarnbyförsvarares skalle.

Men kontraktsjagande Kvarnby kvitterade när Stefan Arnshed nickade in 2–2 från nära håll på en flack hörna. Och i 84:e minuten hamnade Oskar Zubac underst i en tv-puckshög sedan han satt segermålet efter en bjudning av en hemmaförsvarare.

Philip Bengtsson var tillbaka i startelvan efter skada och spelade 90 minuter på högerbacken.

– Det är lite fram och tillbaks men tån har känts bra i veckan, säger Bengtsson.

– Skönt att spela sista matchen. Matchen gick inte som vi ville men jag tycker att vi spelade bra, mestadels. Vi radade upp chanser i första och i andra spelade vi riktigt bra fotboll men släppte till för enkla mål på fasta, så är det.

Spelade det roll att Kvarnby hade ett kontrakt att spela för?

– Det vill jag inte säga. Om vi bara hade satt dit chanserna så hade det kunnat rulla på. Vi hade kunnat stänga matchen i första halvlek.

Den 22-årige högerbacken är nöjd med den gulsvarta hösten.

– Vi har gjort en stark andra halva på säsongen. Det har varit kniven mot strupen i alla matcher, utom den här, så det var skönt att kunna slappna av och bara spela fotboll i dag.

Har du kontrakt för nästa år?

– Nej, det har jag inte.

Och…?

– Vi får se hur det blir.