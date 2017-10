Vilket födelsedagskalas!

HÄSSLEHOLM Taktfast musik från förr, tre historiska dirigenter som slogs om taktpinnen (!) och en saxofonist som fortfarande finner glädje i att spela, 60 år senare. Stadsmusikkårens jubileumskonsert på lördagskvällen blev en festlig återblick för alla i den fullsatta Röda salongen.

Kvällens dragplåster Andreas Weise hann precis i tid efter ett missat flyg från Sundsvall och avslöjade att det var total premiär i Hässleholm.

– Jag känner igen tågstationsskylten men har aldrig tidigare varit här. Och jag älskar jubileum! berättade han för Norra Skåne minutrarna innan ridån gled upp.

Där på scenen, bland alla Hässleholms stadsmusikkårs uniformsklädda medlemmar, fanns en person – bakom en barytonsax stämd i Ess – som troget hängt med ända sedan starten 1957. Varför?

– Det är alltid någon riktigt rolig person med i orkestern, sade Rolf Berg leende när han kallades upp för att motta publikens applåder.

Första delen av konserten var vigd åt äldre musik – bland annat Waltz no 2 ur Jazz suite nr 2 och Mack the knife som skrevs 1928 – medan publiken bjöds på ett modernare stuk efter pausen. Ordinarie dirigenten Harriet Jönsson hade dock blivit sjuk och fick ersättas av Conny Månsson från Malmö.

Saxofonisten Anna Wanselius såg med skräckblandad förtjusning fram emot framförandet av ”Music for a festival”:

– Vårt stora klassiska stycke ikväll som är oerhört avancerat. Man tror att man spelar fel men alla toner överlappar varandra och det blir enormt vackert om man lyckas, förklarade hon.

Sedan starten 1957 har kåren haft tolv ordinarie dirigenter. Tre av dem fanns på plats i publiken och kallades överraskande upp på scenen: Christer Nilsson, Per Andersson och Joakim Casagrande. Där fick de till publikens skratt tillsammans dirigera ”Under blågul fana”.