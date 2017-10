Musikalhits i dagarna två

Till helgen blir det musikalkavalkad två kvällar i rad när turnerande konserten Från Broadway till Duvemåla gästar Hässleholms Kulturhus. Hits från musikaler som Chess, Lejonkungen och Phantom of the Opera står på repertoaren – men också lite nyare material.

Det är fjärde säsongen som sångerskan Viktoria Tocca och hennes kollegor turnerar med Från Broadway till Duvemåla och för första gången besöker de nu Hässleholm den 20 och 21 oktober.

– Det ska bli väldigt kul för när vi spelade i Kristianstad förra året var det en del folk som kört från Hässleholm som undrade om vi skulle komma dit någon gång och då funderade man ju, eftersom det ligger så nära, på om det kommer att komma folk och sådär men nu har vi ju två hela konserter i Hässleholm så intresset är jättestort och det känns jättekul, säger Viktoria Tocca, som är solist, producent och skapare av konserten.

Hon har en gedigen bakgrund som sångerska. I början av 2000-talet uppmärksammades hon stort då hon fick huvudrollen som Sissi vid världspremiären av musikalen Ludwig II i Tyskland och hon är en av de yngsta sångerskor någonsin att bli godkänd av Andrew Lloyd Webber att spela Christine i Phantom of the Opera – en roll hon spelade i Köpenhamn under två år.

Efter att ha jobbat runt om i världen flyttade hon tillbaka till Sverige för tre och ett halvt år sedan.

– När jag kom hem insåg jag att det inte var så lätt att komma in på den svenska arbetsmarknaden som musikalartist. Speciellt inte när man är lite äldre och har lite större krav på vad man vill göra, berättar hon.

Men hon är inte den som sitter hemma och tycker synd om sig själv. I stället gjorde hon slag i saken och bokade Berwaldhallen våren 2016 och satte upp en egen föreställning.

– Jag tänkte att jag måste på nåt sätt måste visa att jag finns, vad jag kan och vad jag gör, och då måste jag göra något stort.

Det blev starten på den turnerande musikalkonserten som sedan dess spelat för utsålda hus på flera orter i landet.

Själva konceptet att man sätter ihop en konsert med musikallåtar är inget unikt, men det finns ändå något som gör att just Från Broadway till Duvemåla sticker ut menar Viktoria Tocca.

– Jag tror att det handlar både om att vi har gjort en del nya arrangemang på musikallåtar som egentligen är sololåtar och som vi gjort om till ensemblenummer, och sen att det är en fantastiskt fin sammansättning av människor. Vi har en otroligt bra kemi och energi ihop. Jag tror att publiken känner av att vi älskar att göra det här.

Förutom Viktoria Tocca är bland andra Daniel Sjöberg, Jesper Thydén och Sanna Martin solister.

– Det är ett fantastiskt gäng, flera av dem som är med nu har varit med från början, säger Viktoria Tocca.

Under de två kvällarna i Hässleholm har man med sig Emil Sigfridsson som gästartist och publiken kommer att få ta del av flera kända musikalhits från musikaler som Chess, Phantom of the Opera, Lejonkungen och Miss Saigon.

– Vi har plockat ut väldigt mycket av de stora hitsen ur de kändaste musikalerna och sen har vi blandat in lite nytt för att publiken förhoppningsvis ska känna att de upptäckt något nytt eller lärt sig något nytt om musikal.

Det nya materialet innefattar bland annat musik ur Broarna i Madison County som får sin Sverigepremiär nästa höst och där Viktoria Tocca och Daniel Sjöberg spelar huvudrollerna.

– Det känns väldigt kul att visa det för publik med den svenska översättningen. I och med att det är jag och Daniel Sjöberg som ska spela den också blir det väldigt speciellt att få vara ute med det redan nu.

Efter att Från Broadway till Duvemåla växt i popularitet har även fler musikalartister hört av sig och velat vara med, och då och då byts artisterna ut.

– Konceptet är större än artisterna och det tycker jag är bra, man ska veta att när man ser Från Broadway till Duvemåla ska man veta att man får kvalitet, det ska inte spela någon roll vem som står på scenen. Vi har inte ens några namn på affischen för det är inte det som är det viktiga, säger Viktoria Tocca. Att det kommer så mycket folk utan att vi lockar med kändisar, det är ganska unikt faktiskt. Det visar kraften i musikalmusiken, folk älskar verkligen den här typen av musik.