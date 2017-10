Smarta däck gav Trelleborg guldmedalj

BREDD Trelleborg AB anknyter till jordbruket bland annat med däck till skördetröskor som känner av och reglerar trycket automatiskt efter underlag.

TRELLEBORG AB Trelleborg är ett börsbolag, där 52 procent av ägandet ligger kvar på Dunkers stiftelse. Koncernen omsätter 31 miljarder kronor.

Det systemet gav Trelleborg AB en guldmedalj vid den ansedda lantbruksmässan SIMA 17 i Paris tidigare i år.

För folk i gemen förknippas kanske inte Trelleborg med jordbruk, men produktionen anknyter faktiskt i flera delar till just lantbruk.

Koncernen har idag verksamhet i ett 50-tal länder och en synnerligen diversifierad produktion.

Ett av affärsområdena är lantbruksdäck.

– Trelleborg har fabriker för lantbruksdäck såväl i Europa som i Kina och USA, berättar presschefen Karin Larsson.

Precisionsjordbruk ses också som ett viktigt spår för utvecklingen av däcken.

– Teknik för precisionsjordbruk används idag på över fem procent av den odlade marken, och beräknas öka till 20 procent inom den kommande tioårsperioden, sa Piero Mancinelli, forsknings- och utvecklingschef för Trelleborgs skogs- och lantbruksdäck i samband med lanseringen av det nya däcksystemet VIP (Variable Inflation Pressure).

Med hjälp av sensorer och en elektronisk centralprocessor integrerat direkt på fälgen kan VIP-systemet mäta last, tryck och temperatur.

Systemet känner direkt av om maskinen befinner sig ute på fältet eller på vägen och ändrar automatiskt däcktrycket efter underlaget, allt för att ge den bästa kontaktytan.

Justeringen kan också ske separat på höger och vänster sida beroende på last, vilket ger stora fördelar i sluttningar.

Trelleborg pekar på en rad fördelar med systemet: sänkt bränsleförbrukning vid skörd, minskad markpackning och därmed också minskad bränsleförbrukning och utsläpp vid efterföljande plöjning. Sammantaget: sänkta driftskostnader och arbetstid.

Men däck med reducerat tryck är bara ett exempel på applikationer av Trelleborgsprodukter inom lantbruk.

I ett exempel med en mjölkgård berättade nyligen koncernens kundtidning T-Time att Trelleborg erbjuder produkter hela vägen från jord till bord.

Det börjar med spengummin, som fortfarande produceras i just Trelleborg, och följs av slangar för transport och hantering av mjölk. Kläm- och o-ringskopplingar, som garanterar hygienen, finns i processutrustning och förpackningsmaskiner.

Trelleborg levererar också tryckdukar för offset som säkerställer bilder och text på livsme-delsförpackningar.