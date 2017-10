Läktarbygget tar ny fart

Jonny Persson Hässleholms kommun, Kent-Olle Johansson entereprenör och Per Cederholm byggkontrollant ser nu den nya läktaren på Österås ta form. Foto: Hans Bryngelson

Sedan fotbollssäsongen nu är avslutad har bygget av den nya läktaren på Österås tagit nya kliv. Samtidigt pågår slutarbetena i den nya ”vandalfria” omklädningsbyggnaden. I mitten av januari ska allt stå klart.

– Vi har fått en helt fantastisk ny fotbollsplan, så nu återstår bara den nya läktaren och omklädningsavdelningen.

Det säger Jonny Persson, kommunens projektledare, och konstaterar att A-planens nya dränering fungerar utmärkt. Gästande lag har redan berömt den nya planen på Österås.

Kent-Olle Johansson, som ansvarar för totalentreprenaden, har väntat in i det sista för att kunna inleda resningen av stålstommen för den nya läktaren.

Men nu är fotbollssäsongen över för stadens lag och det provisoriska stängslet vid planen har tagits bort för att man ska kunna arbeta med den nya läktaren.

– Den är 62 meter lång och tio meter hög och ger plats för 802 sittplatser, berättar han och visar stålskelettet som där arbetet pågår för fullt.

Först ska publikgången överst på läktaren gjutas och sedan byggas bjälklag för sittplatserna.

Men mest pratar Kent-Olle om den nya omklädningsbyggnaden som byggs helt enligt Svenska Fotbollsförbundets önskemål. Hela arena byggs för övrigt för att klara krav för matcher i damallsvenskan och därunder.

– De fyra omklädningsrummen blir ”vandalfria”, säger han skämtsamt, men ändå med fullt allvar.

Inga synliga el- eller vvs-rör, infälld armatur, sensorstyrda duschar och ventilation. All teknik är inbyggd i väggar och tak.

– Förlorande lag ska inte kunna härja fritt, inflikar projektledaren Jonny Persson och förväntar sig att skadegörelse i lokalerna ska undvikas och inte behöva kosta.

Omklädningsbyggnaden innehåller också rum för domare och media, med all den teknik som dessa kräver.

På läktaren ska också media ha platser, med all den uppkoppling som behövs.

Hela kalaset, plan, läktare och byggnad, kostar 34 125 000 kronor.

Samtidigt med projektet renoveras de befintliga omklädningsrummen, det byts stängsel och det införs källsortering på Österås.

– Det blir ett lyft för hela Österåsområdet, avslutar Jonny Persson.