Så mycket tjänar de kommunala cheferna

HÄSSLEHOLM Med en månadslön på 93 700 kronor tjänar Hässleholms kommunchef långt över medianlönen för landets kommunchefer.

I övrigt leder de kvinnliga cheferna löneligan. I topp ligger Eva Andersson, barn- och utbildningsförvaltningen, som tjänar 75 100 kronor i månaden.

Enligt Sveriges chefsorganisation Ledarna är genomsnittslönen för svenska chefer 45 500 kronor i månaden, men skillnaden mellan den bäst betalda och den lägst betalda är stor.

För en kommunchef låg medianlönen på 73 300 kronor hösten 2016.

Betydligt mer än så tjänar samtliga kommunchefer i Norra Skånes spridningsområde, visar tidningens kartläggning.

I Hässleholm såväl som i grannkommunerna Osby, Östra Göinge och Kristianstad har samtliga en lön på runt 90 000 kronor i månaden.

Bengt-Arne Persson är kommunchef och förvaltningschef för kommunledningskontoret i Hässleholm. Han tjänar 93 700 kronor i månaden (2017).

– Jag har aldrig kommenterat min egen lön, det är andra som sätter den, säger han.

– Självklart inser jag att jag har en bra lön men jag vet också vilket ansvar och vilken arbetsinsats som ligger bakom.

Detta är något som fackförbundet Ledarna undersökt. Enligt 2013 års siffror arbetade 48 procent av cheferna mer än heltid – 41 eller fler timmar per vecka. För 2016 hade den andelen stigit till 59 procent. Chefen jobbar alltså allt fler timmar per vecka.

– Det är ett stort ansvar. Dessutom är jag född och uppvuxen i kommunen, jag känner ett enormt stort ansvar för kommuninvånarna, säger Bengt-Arne Persson, som utan att vilja gå in på antal timmar konstaterar att han jobbar för mycket.

Kommunchefens lön sätts av kommunstyrelsens ordförande.

På andraplats hamnar Eva Andersson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Hon tjänar 75 100 kronor i månaden, vilket är strax över direktörerna i de kommunala bolagen.

Så här mycket tjänar förvaltningscheferna:

Bengt-Arne Persson, kommunchef: 93 700.

Eva Andersson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen: 75 100.

Annika Andersson, omsorgschef: 68 600.

Sus Lantz Eriksen, socialchef: 66 900.

Karina Hansson, förvaltningen för Arbetsmarknad och kompetensutveckling: 63 600 kronor i månaden (+ lönetillägg med 1 700 kronor som ställföreträdare för kommunchefen).

Mats Svensson, teknisk chef: 62 400.

Daniel Sirensjö, räddningschef: 62 100.

Anders Rosengren, kulturchef: 61 500 kr/mån.

Jan Karlsson, stadsbyggnadschef: 61 400.

Stefan Larsson, fritidschef (numera utredare på kommunledningskontoret): 60 800.

Sven-Inge Svensson, miljöchef: 60 600.

Kommunchefens lön i grannkommunerna:

Osby: 90 000 kr (2017).

Östra Göinge: 90 000 (2017).

Kristianstad: 95 250 (2016).

Vd-lönerna:

Sven Carlsson, Hässleholm miljö: 74 000.

Stephan Persson, Hässlehem: 70 800 kr.

Liselotte Stålhandske, Hässleholms Vatten: 70 000 (2016).

Kent Johannesson, Hibab: ingen uppgift.