Här är de nominerade spelarna i division 2 östra Götaland

Bästa målvakt: Philip Mårtensson, Torns IF, Marcus Norman, Lunds BK, Jonas Osberg, Hässleholms IF

Bästa back: Niklas Nilsson, Torns IF, Tobias Malm, KSF Prespa Birlik, Geronimo Balint, Österlen FF

Bästa mittfältare: André Johansson, Torns IF, Tibor Cica, Österlen FF, Muhammed Ali-Dhaini, Torns IF

Bästa anfallare: Joel Wedenell, Hässleholms IF, Mohammed El Kayed KSF Prespa Birlik, David Garrett, IFK Berga