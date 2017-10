Gord Downie är död

Gord Downie, frontmannen i det kanadensiska rockbandet The Tragically Hip, har avlidit i sviterna av hjärncancer. Han blev 53 år gammal.

Han var född i Amherstview, Ontario och drogs tidigt till musiken. Under åren på universitet, träffade han Paul Langlois, Rob Baker, Gord Sinclair och Johnny Fray och tillsammans bildade dom The Tragically Hip, som till en början sjöng covers.

Första låten släpptes 1987 och två år senare kom debutalbumet Up to here. Därefter har de släppt 14 studioalbum, två livekonserter, en EP och 54 singlar.

Nio av deras album har toppat listorna i Kanada och de har fått ta emot många fina utmärkelser för sina musikaliska framgångar.

Några av deras mest kända låtar är Ahead by a century och Bobcaygeon.

Albumet Now for plan A (2012) var influerad av Gord Downies frus kamp mot bröstcancer.

2015 fick han sin cancerdiagnos och han visste att sjukdomen var obotlig. Gruppens sommarkonserter 2016 sålde slut direkt med tv-sändningar från finalen i Kingston, Ontario. Det senaste albumet, Man machine poem, släpptes förra året.

Närmast anhöriga är hustrun och fyra barn.