Han blev årets stjärnföretagare

Hässleholm Under företagarturnéns stopp i Hässleholm presenterades även årets stjärnföretagare.

I år går priset till Mattias Andersson från Skånsk Eventsjukvård.

– Det känns jättekul och är en bekräftelse på att vi gjort något bra, säger vinnaren.

Skånsk Eventsjukvård startades 2014 och har specialiserat sig på att erbjuda sjukvård på festivaler och dylika evenemang. Sedan dess har företaget växt betänkligt och Mattias Andersson tror att framtiden är fortsatt ljus.

– Jag tror att människor ser att det inte går att ha ett evenemang utan att ha kompetent och utbildad personal på plats.

Han passar även på att slå ett slag för just vikten av att ha sjukhuspersonal på plats under större evenemang, vilket inte är ett krav idag.

– Jag vill att man ska lagstifta om att det ska finnas kvalificerad personal på plats under alla evenemang, säger han.

Årets stjärnföretagare utses genom röstning på internet och fjolårets pristagare i Hässleholm var Hanna Sjöstrand och hennes företag NoEIDo. Priset delas ut i 14 olika städer runt om i landet.

De lokala vinnarna ställs sedan emot varandra och en nationell vinnare röstas fram, ett pris som Hanna Sjöstrand tog hem ifjol.

Den bedriften hoppas Mattias Andersson nu göra om genom att vinna omröstningen som har öppet mellan den 16-28 november.

– Jag vill uppmana alla hässleholmare att rösta på mig så att staden tar hem priset för andra året i följd och sätter Hässleholm på kartan, säger vinnaren avslutningsvis.