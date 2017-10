Pekar på en samsyn i kommunens framtid

Hässleholm Med en ökande befolkningstillväxt, 400 nya arbetstillfällen och en utbyggd höghastighetsjärnväg behövs fler bostäder i kommunen.

– Därför är framtidsstrategierna mycket viktiga, säger kommunalrådet Pär Palmgren (M) när han tillsammans med tjänstemän och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) visar att det nu finns en bred samsyn inom politiken för vad som ska hända i Hässleholms kommun.

Utgångspunkten, för vad kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) menar är startskottet på händelserika år, är de tre strategidokument som nyligen antogs av kommunfullmäktige; Grönstrategier, Trafikstrategier och Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Dessa ligger till grund för den fördjupade översiktsplan (FÖP) som i slutet av året ska ställas ut och därefter antas i kommunfullmäktige. Ledorden för Hässleholm är här, en nationell knutpunkt och tillväxtmotor, en ung och urban stad, en grön och robust stad.

– Andra strategier som är på gång är strategi för klimatförändringar, men också fördjupade översiktsplaner för kommunens övriga stationsorter, tillägger planchef Gertrud Richter och menar att detta är ett första steg mot långsiktighet och stabilitet i kommunen.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S), som varit en av politikerna i Sverigeförhandlingen, konstaterar att hela Skåne är enigt när det gäller exempelvis höghastighetsjärnvägen Malmö-Stockholm. I nästa vecka tar kommunstyrelsen ställning till avtalet som kommunen ska skriva på för medverkan i satsningen, där man exempelvis lovat bygga ett stort antal bostäder.

– Därför är strategierna viktiga för utvecklingen, tillägger oppositionsrådet.

Kommunalrådet Gustavsson konstaterar att kommunen förväntas växa, och nämner pågående etableringar som underhållsdepån, Biltema, Skånetrafiken, Postnord och Dollarstore som beräknas ge 400 nya arbetstillfällen de kommande åren.

– Därför behövs fler bostäder, tillägger han.

Under presskonferensen redogjordes också för trafikstrategin som har målet att nå ett hållbart trafiksystem, där ett av målen är att antalet olyckor med personskador ska vara nära noll.

– Men här finns också mål kring hållbara resor, berättar trafikingenjör Veronica Haagen.

Hållbart resande är gång-, cykel och kollektivtrafik och fossilfria fordon.

När det gäller grönstategin framhöll planchef Gertrud Richter att när kommunen väljer att bygga tätt och urbant är det extra noga med grönområden, att inte bygga bort grönstrukturen i staden eller i kransorterna.

I riktlinjerna för bostadsförsörjningen nämns mål som att stärka kommunens position i regionen och öka attraktiviteten. Nyproduktionen ska vara blandad, både flerbostadshus och villor, enligt planchefen.

Hon nämner flera detaljplaner för bostäder som är på gång, Paradiset med 350 lägenheter, Lille Mats med två höghus för 70 lägenheter och Björklundaområdet som är planerat för 200 bostäder och där man hoppas snart ska kunna gå ut i en markanvisningstävling.

Det är inte bara höghastighetsjärnväg och nyetableringar som får kommunen att växa. Stadsbyggnadschef Jan Karlsson visar prognoser på befolkningstillväxten i kommunen som beräknas vara nästan 56 000 år 2030 (2016 var siffran 51 677).

Men befolkningen kan också växa betydligt mer vilket kräver fler bostäder. Hittills under året har byggnadsnämnden gett startbesked för 148 bostäder i småhus eller flerbostadshus.

– Men vi måste upp i minst 200 per år om vi ska möta efterfrågan, inflikar Jan Karlsson.

De två kommunalråden och oppositionsrådet var nöjda med att det nu finns en enighet bakom de tre nämnda strategierna.

– Vi kan träta om mycket i kommunen, men det är oerhört viktigt med denna enighet, säger Lena Wallentheim (S).

– Ja, nu kan det bli mer verkstad, tillägger kommunalrådet Pär Palmgren (M).

Hans Bryngelson