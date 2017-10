FOTBOLL

Röke IF:s damer kommer även nästa säsong att spela i den division 2 sydvästra. I varje fall om den preliminära serieindelningen som just kommit godkänns av klubbarna.

Röke är, efter det att FC Hessleholm åkte ur serien och ner i trean, Hässleholmszonens enda division 2-lag.

Följande lag föreslås spela i den Sydvästra Götalandsserien: Röke IF, Eskilsminne DFF, Glumslövs FF, Halmstads BK, Hittarps IK, IF Centern, IK Wormo, Kvibille BK, Laholms FK, Stattena IF, Trönninge IF och Västra Karups IF.