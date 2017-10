Malmö Vid 18-tiden inkom det ett larm om en trafikolcycka med flera fordon inblandade på Södra Bulltoftavägen.

Högerdörren på bilen kört in i bilarna hänger och dinglar. Bilen ska ha kört in i en Volvo, vars sida nu är helt väck, och in i en Golf, som fått stora frontskador.

Vittnen på platsen säger att de tre som befunnit sig i bilen som kört in i de andra har smitit från platsen. Smitarna ska vara under 18 år.

