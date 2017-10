Bryan Adams när an uppträdder under Invictus Games avslutningscermoni i Toronto, i slutet av september. Chris Young/The Canadian Press/AP/TT

Summer of 69, Heaven, All for love ...

I april kommer världsstjärnan Bryan Adams till Malmö Arena.

Bryan Adams är just nu aktuell med singeln Please stay och snart släpper han sitt 14:e studioalbum, Ultimate.

Den 27 april står Bryan Adams på scenen i Malmö Arena. Spelningen är den första av tre konserter Bryan Adams ger i Sverige.