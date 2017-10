Christer Björkman i dagarna tre

Schlager afterwork, schlagerquiz och schlagerkonserter är bara några av programpunkterna när Christer Björkman under en hel helg står i fokus för Malmö Live konserthus koncept ”I huvudet på”.

– Det är lite overkligt, säger han.

En uppsjö av artister fyller Malmö Live med musik och glädje den 10, 11 och 12 november. Det blir glittrande konserter och en mängd gratisarrangemang runt omkring i huset som under helgen fullkomligt andas schlager. Dessutom blir det schlagerdiscoklubb på lördagskvällen, och man är just i färd med att hitta Sveriges största discokula till kvällen.

”I huvudet på” anordnas nu för andra gången. Första gången var det Annika Norlin som var huvudperson och hon skickade via Malmö Live-producenten Anna Storåker en hälsning till Björkman om att det är det läskigaste och roligaste hon gjort.

– När jag först fick frågan tänkte jag ”jaha, varför då?”. Men sedan när de beskrev konceptet lite mer i detalj kunde jag begripa det, säger Christer Björkman.

Tanken är att visa en fördjupad bild av Christer Björkman och att spegla den musikaliska era som han varit och är så insatt i.

– Det är så lätt när man är en medial figur att man blir endimensionell, och jag förstår att det blir så. Det är väldigt enkelt att kommunicera genom ett epitet och då blir det Mellogeneralen. Men det blir också en schablonbild. Till slut är faran att du själv börjar leva efter den för att det är så enkelt, säger han och berättar att evenemanget är ett sätt för honom att gå emot det.

– Och visa att det finns fler bottnar än bara de senaste årets mellolåtar. Då blir det plötsligt intressant, utmanande och spännande, och då kan man fördjupa sig och gå in i det på ett sätt som är häftigt.

Under fredagen berättas Christer Björkmans egen pophistoria under programpunkten Smärta till hjärta, med artister som Sarah Dawn Finer, Shirley Clamp och Maia Hirasawa ackompanjerade av Malmö symfoniorkester. Showen går bland annat igenom hans år i USA och i Frankrike.

– Jag bodde ju i New York åren 1977-79 och det var en extremt explosiv musikalisk period med den moderna amerikanska soulpopen som fullständigt tog över radiolistor och skivförsäljning. Jag var mitt i den smältdegeln så jag blev otroligt påverkad.

Men att sjunga discodängor var inte Christers grej. De finstämda och sparsmakade franska sångerna passade hans röst bättre.

– När jag väl kom till Frankrike landade jag i min egen musikalitet, här fanns ett uttryck som passade mig och som jag tyckte väldigt mycket om.

Allt det kommer att ingå i fredagsshowen, som också är den programpunkt han finner mest utmanande.

– Den är utmanande på alla sätt, musikaliskt, framförandemässigt. Att stå framför en hel symfoniorkester med en stor kör, det är ett jäkla ansvar och det gör en ganska skitnödig om jag ska vara ärlig, säger han med ett skratt. Jag hoppas att man blir berörd, att man ska känna någonting utöver bara glädjen till musik.

Lördagens föreställning går under namnet Christers Mellomani och kommer att vara mindre nervöst att genomföra.

– Det är bara fest, det är bara glädje, det kommer bara bli askul! Jag tror att det kommer att vara ett jädra hallå inne i arenan, säger han. På det stora hela tror jag det kommer att vara en fantastisk värme hela helgen, jag hoppas på det. Jag hoppas att de som kommer hit har gjort valet att de vill veta mer om mig, och jag hoppas att de ska uppfatta det positivt och att det då blir en väldigt varm, härlig kärleksfull och inkluderande stämning här.

Christer Björkman har tre och ett halvt år kvar med Melodifestivalen.

Vad ska du göra sen?

– Jag vet inte! Jag vill inte veta. Melodifestivalen är så otroligt uppstyrt, det är kontrollerat och det följer en form. Det är ett jäkla stort ansvar. Det är press, både inåt mot företaget men också mot tittarna. Att hela tiden vara korrekt, säga rätt saker, svara rätt, lösa kriser. Det ska bli så jädra skönt att bara vara jag. Att inte vara generalen, inte vara mellochefen. Tänk, jag ska bli tittare igen! Förstå vad fantastiskt. Och jag ska göra som Helena Bergströms karaktär, schlagerfanet Lasse, och sitta med tysta snacks så det inte stör. Och jag kommer att gnälla och klaga på allt!

Kommer du ringa och rösta?

– Absolut! säger han med eftertryck. Äntligen ska jag få ringa och rösta och jag ska hjärtrösta och äta mina tysta snacks.