Över 100 filmer för franska stjärnan

Danielle Darrieux, en av filmvärldens största franska stjärnor, har avlidit i en ålder av 100 år, skriver legacy.com.

Hon var ett aktat namn både i sitt hemland och internationellt. Mellan 1931 och 2010 medverkade hon i över 100 filmer. Några av de mer kända är Mayerling (1936), The Earrings of Madame de … (1953) och 8 Woman (2002).

Hon var född i Bordeaux och växte upp i Paris, där hon studerade cello på Paris Conservatory. Filmdebuten kom 1931 med Le Bal. Hon var då bara 14 år.

1935 ingicks äktenskap med Henri Decoin. Så småningom fick även Hollywood upp ögonen för den franska skådespelerskan. 1938 knöts hon till Universa Studios film The Rage of Paris, men därefter återvände hon till Europa.

Under andra världskriget var det svårt för filmbranschen, men hon fortsatte spela in filmer. Hon skilde sig från första maken och gifte sig på nytt 1942 med Porfirio Rubirosa och makarna bosatte sig i Schweitz tills kriget var över.

Maken nummer tre blev George Mitsikides, som hon gifte sig med två gånger.

Danielle Darrieux gjorde många olika roller, som exempelvis den amerikanska musikalen Rich, young, and pretty (1951) och spionfilmen 5 fingers (1952). Några av hennes andra filmer är La Ronde (1950), House of pleasure (1952) och The young girls of Rochefort (1967).

Hon fick ta emot det franska filmpriset César Award 1985, för sin gärning på filmduken.