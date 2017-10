Polisen offentliggör bild på bombmannen

Helsingborg Polisen offentliggjorde på fredagen en övervakningsbild på den man som misstänks vara ansvarig för detonationen i entrén till polishuset på Berga i Helsingborg.

Vid 00.20-tiden på natten till onsdag detonerade en kraftig sprängladdning i entrén till polishuset i Helsingborg. Explosionen orsakade stora skador på byggnaden och sedan dess har delar av den polisiära verksamheten fått skötas från mobila polisstationer.

Den misstänkte sprängare fångades av övervakningskameror och nu offentliggör polisen en bild från övervakningsfilmerna.

– Man ser på filmen hur han sätter ned en väska som ser ut som en kylväska utanför entrén sedan lägger han benen på ryggen. Ett tiotal sekunder senare smäller det, säger Ewa-Gun Westford, pressinformatör vid Skånepolisen.

Vad man inte ser på bilden som offentliggörs är mannens ansikte. Och det är något som man sannolikt inte ser på resten av filmen heller.

– Inte vad jag känner till i alla fall.

Hur långt man kommit i utredningen kan Ewa-Gun Westford inte gå in på, med hänvisning till förundersökningssekretessen.

– Rent generellt så är vi fortfarande i informationshämtningsfasen. Sedan så pågår det sådant polisarbete som inte syns med till exempel underrättelsearbete.

Polisen efterlyser nu personer som gjort iakttagelser vid polishuset kring tiden för explosionen. Man ska ha fått in uppgifter om bilar och mopeder som synts på platsen strax innan. Att få in fler iakttagelser från platsen är naturligtvis skälet till att polisen går ut med bilden just nu-

– Det kan ju vara så att någon känner igen typen av kylväska och vet var den säljs, till exempel, säger Ewa-Gun Westford.

Polisen kommer under lördagen att knacka dörr i närområdet och såväl civil som uniformerad personkl kommer att söka efter information. Man har också en hög aktivitet i brottsaktiva miljöer och kommer också att ha en hög polisnärvaro i Helsingborg under helgen. För att skapa trygghet kommer personal med gula västar att röra sig i staden.

Analyssvar av bombresterna väntas vara klara nästa vecka.

