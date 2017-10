Kastade in brandbomber på fullsatt krog

Polisens bomb- och kriminaltekniker utanför nattklubben i centrala Ängelholm efter nattens attentat. En person har gripits misstänkt för försök till mord efter att ha kastat in ett föremål på en nattklubb i Ängelholm i natt. Bombgruppen kallades till nattklubben sedan föremål som bedöms som farliga hittats i samband med gripandet. Vi har spärrat av och arbetar på platsen. Vi vidtar utredningsåtgärder, säger Mikael Lindh, vakthavande befäl polisregion Syd, till TT. Enligt flera vittnen som hört av sig till Aftonbladet ska det ha rört sig om en brandbomb, så kallad molotovcocktail, som kastades in i nattklubbens lokaler. Polisen är förtegen och bekräftar inte uppgifterna. En person skadades av glassplitter på nattklubben. Foto: Johan Nilsson / TT

Stor polisnärvaro och stora avspärrningar i centrala Ängelholm efter nattens attentat. Räddningstjänst och ambulans på plats under bombteknikernas arbete. En person har gripits misstänkt för försök till mord efter att ha kastat in ett föremål på en nattklubb i Ängelholm i natt. Bombgruppen kallades till nattklubben sedan föremål som bedöms som farliga hittats i samband med gripandet. Vi har spärrat av och arbetar på platsen. Vi vidtar utredningsåtgärder, säger Mikael Lindh, vakthavande befäl polisregion Syd, till TT. Enligt flera vittnen som hört av sig till Aftonbladet ska det ha rört sig om en brandbomb, så kallad molotovcocktail, som kastades in i nattklubbens lokaler. Polisen är förtegen och bekräftar inte uppgifterna. En person skadades av glassplitter på nattklubben. Foto: Johan Nilsson / TT