Augustnominering nummer sex för Combüchen

Augustnominering nummer sex blev det för Lundaförfattaren Sigrid Combüchen när de 18 titlarna som nominerats till årets pris presenterades på måndagskvällen.

- Ja, visst är det lustig, säger hon med ett stort skratt.

Augustnomineringar 2017:

Nominerade till Årets svenska skönlitterära bok

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru

Sidonie & Nathalie. Från Limhamn till Lofoten av Sigrid Combüchen

Hastigheten av Jörgen Gassilewski

Just nu är jag här av Isabelle Ståhl

Rosor skador Jenny Tunedal

En skog av sumak av Klas Östergren

Nominerade till Årets svenska fackbok

Ett jävla solsken. En biografi om Ester Blenda Nordström av Fatima Bremmer

Brandvakten av Sven Olov Karlsson

Nära fåglar av Roine Magnusson, Mats Ottosson, Åsa Ottosson

Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv av Johan Svedjedal

Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater av Per Wirtén

Nominerade till Årets svenska barn- och ungdomsbok

Om dagen tar slut av Lisa Hyder och Per Gustavsson

Fågeln i mig flyger vart den vill av Sara Lundberg

Anrop från inre rymden av Elin Nilsson

För att väcka hon som drömmer av Johanna Nilsson

Den förskräckliga historien om Lilla Hon av Lena Ollmark och Per Gustavsson

Dumma teckning! av Johanna Thydell och Emma Adbåge

Nominerade texter till Lilla Augustpriset

Flaskskeppsdag av Anna Norrby Andersson, Knivsta

Expressionism på flaska av Henrietta Andersson, Bromma

De fyra årstiderna av Henning Bollmark, Uppsala

Blod av Saga Miketinac, Ronneby

Den röda cykeln av Saga Miketinac, Ronneby

Resan av Jonathan Norberg, Sundsbruk

Om Augustpriset

Augustpriset delas ut i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. En jury i respektive kategori nominerar sex titlar vardera. De nominerade titlarna läses därefter av en elektorsförsamling bestående av sammanlagt 63 elektorer, som är spridda över hela landet och består av en tredjedel bokhandlare, en tredjedel bibliotekarier och en tredjedel litteraturkritiker och andra. Omröstningen är sluten. Den titel som får flest röster i respektive kategori vinner.

På Augustgalan, i år den 27 november, delas Augustpriset ut i de tre kategorierna. Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor. Pristagarna får även en bronsstatyett, formgiven av Mikael Fare.

Sammanlagt har 498 titlar skickats in till juryerna för bedömning. Till den skönlitterära klassen har 145 titlar skickats in, till fackboksklassen 176 titlar och till kategorin barn-och ungdomslitteratur 177 titlar.