En av Sveriges första rockstjärnor, Boris Lindqvist, mer känd som Rock-Boris, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 76 år gammal.

Han var född i Stockholm och började sin musikbana som trombonist i Frälsningsarmén. I tonåren bestämde han sig för att bli rockstjärna och blev först medlem i Rock-Ragges band The Four Comets. Han slog sedan igenom som soloartist med det egna bandet The Jailers 1958, skriver Sydsvenskan.

På 60-talet sjöng han i popbandet The Telstars, som bland annat sjöng Håll dig till höger, Svensson i samband med högertrafikomläggningen -67. På 70-talet uppträdde han med Rockfolket. Under senare delen av karriären satsade han främst på jazzen.

Efter pensioneringen flyttade han till Cypern.