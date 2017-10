Dödsfall Den australienske låtskrivaren George Young, som även producerat AC/DC, har avlidit.

George Young var bror till Malcolm och Angus Young, båda medlemmar i AC/DC.

Young inledde sin karriär som medlem i 60-talsgruppen Easybeats och låg bakom låtar som ”Love is in the air” och ”Friday on my mind”.

Nu har han avlidit 70 år gammal, skriver The Sun.

George Young producerade flera av AC/DCs mest kända album, till exempel ”High voltige”.