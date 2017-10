Nytänk i fisktanken

SATSNING Man måste trygga bakåt innan man kan bygga framåt. Det är rättesnöret för Gårdsfisk AB, som drivs av Johan Ljungquist och Mikael Olenmark. Ett företag som har flyt.



FAKTA GÅRDSFISK De tropiska fiskar som föds upp på Gretagården är rödstrimma, svartstrimma och ålmal, som passar bra att röka.

De har en yngelavdelning och kontrollerar hela kedjan från yngel till slakt, som sker i issörja, som inte tropiska fiskar klarar att leva i.

Nästa utmaning är att framställa eget foder, som nu köps in från Norge. 46 ton foder går åt per år och för närvarande räknar Gårdsfisk med att de producerar 36 ton fisk per år.

Fördelen med inomhusodlad fisk är att man har större kontroll på vattnet, syrehalt, pH-värde och temperaturen, samt sjukdomar, som de än så länge inte haft några problem med.

Vattnet kommer från egen brunn.

Norrmännen räknas som de största fiskodlarna i Europa och producerar över en miljon ton lax varje år.

Varje år äter svenskarna runt 300 000 ton fisk och skaldjur. Det mesta importeras. Svensk fiskodling utomhus producerar mellan 12 000 och 13 000 ton om året.

Ute är det kallt. Hösten och regnet gör fingrarna stela. I fiskladan är det tropiskt varmt. Man får byta till stövlar, gå igenom det desinficerande badet, tvaga sig och sedan är det fritt fram till akvariet. Där sprätter det från det varma vattnet när fiskarna hoppar efter maten, som portioneras ut från behållare i taken. Här jobbar Joel och Niklas och det är ganska ofta som T-shirten åker av.

Det är här det händer, hit som runt tusen personer kommit på studiebesök för att ta reda på hur man odlar man fisk på ett nytt sätt.

Det började för åtta år sedan. Johan Ljungquist är marinbiolog, Mikael Olenmark civilingenjör. De sammanträffade på Lunds universitet i ett gemensamt projekt om vattenbruk.

– Vi såg problemen med fiskodling i haven, både i Norge och i Asien och vi funderade på hur man skulle kunna hitta ett bättre sätt att producera fisk. Även bättre än akvaponik.

När polletten föll ner blev lösningen: byta ur kor och grisar i lador och sätta in bassänger. Starta ett nytt yrke: fiskbonde.

– Vi såg flera vinster med detta, berättar Johan. Det finns gott om tomma lokaler på den svenska landsbygden, vi kan hushålla med vatten, vi kan använda både vatten och slam från bassängerna till gödning av åkermark och vi kan erbjuda konsumenterna svensk fisk och konkurrera med den importerade.

Idén var kläckt. Nu fattades en lokal.

– Den skulle vara billig och den skulle ligga i närheten där vi bor, säger Johan.

De hittade Gretagården i Skättilljunga strax utanför Tollarp. Slog till i september 2013 och började jobba som dårar. Både Johan och Mikael har ett starkt driv och ingenting kunde stoppa dem.

– Hade vi vetat från början vad vi hade framför oss hade vi kanske backat, säger Mikael, men som tur var visste vi inte det.

18 månader hade de på sig. I maj 2015 var den första fisken klar att leverera. 2016 levererade de till runt 13 butiker och restauranger.

– Nu har vi avtal med Ica och Coop och vi var tvungna att bygga till med 600 kvadratmeter, säger Johan, och till julen 2016 var vi klara med det.

10 ton fisk per år har Ica och Coop beställt.

– Vi är i Stockholm nästan en gång i veckan, säger Johan.

Det flyter på.

Intresset är stort från många bönder, som kanske lagt ner sin mjölkproduktion eller annan produktion och som är taggade att starta något nytt.

– Vi kan leverera ett färdigt koncept, en affärsmodell där vi tar fram tekniken och lantbrukarna sköter produktionen. Vårt koncept genererar lönsamhet, skapar jobb och erbjuder en lösning på gödselhanteringen.

Meningen är att man som lantbrukare ska få hjälp med allt från tillståndsansökan till det färdiga systemet, yngel, foder och försäljningen av fisken.

För närvarande är 10-15 lantbrukare intresserade av att starta en liknande anläggning.

Politiker, tjänstemän, skolklasser ja, listan är lång på dem som vill ta del av vad som händer på Gretagården.

– Vi har haft ungefär 1000 personer på studiebesök och har nu börjat ta betalt för studiebesök, föredrag och konferenser, det där tar mycket tid.

De har ett starkt stöd och ett nära samarbete med Krinova i Kristianstad.

– Det var Krinova som gjorde att vi kunde trycka på play, säger Johan.

De förhandlar med Vinnova i Stockholm och de har fått landsbygdsutvecklingsstöd. Byråkratin och administrationen är betungande, men de har god hjälp av Mikaels syster, som är advokat, och av Mikaels pappa, som hjälper till med den praktiska skötseln.

FAKTA