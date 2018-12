Ser med tillförsikt på 2019

Förstahästen Licorie har gått sitt första hela år i högsta dressyrklassen, medan Pejling och Druwa gått svår klass. Nu ser Helen Persson med tillförsikt på 2019.

– Jag har aldrig tidigare haft tre hästar på den här nivån, säger Stobyryttarinnan.

Efter att Lex Normandie såldes har Helen Persson varit borta från Grand Prix-dressyren. Återkomsten skedde i Helsingborg i november i fjol, och under 2018 har 13-åriga Licorie haft sin första fulla säsong i klassen.

Framför allt har det varit en säsong med framgångar, men ett bakslag i somras har dröjt sig kvar i medvetandet.

För alla elitidrottare gäller det att ligga på gränsen på vad som går att prestera. Samma sak gäller för dressyrhästar. Under tävlingshelgen i Lilla Edet i juli låg Licorie precis på den gränsen. Fredagens tävlingar i Intermédiaire IB vann ekipaget, och i lördagens Grand Prix var hon och Helen på väg mot en ny topprestation då ett föremål blåste in på banan och skrämde stoet.

Under söndagens Intermédiaire II blev det sedan en andraplats. Men Grand Prix-tävlingarna därefter har inneburit oroligheter.

– När vi kommer till slutet av programmet, till det momentet som hon blev skrämd, så blir hon rädd. Vi var i bra form fram till den tävlingen, men sedan har det blivit lite svajigt, konstaterar Helen.

Förhoppningen är dock att vinterträningen ska kunna råda bot på problemen.

– Ja jag är inte särskilt orolig för att vi inte ska lösa det.

Mer oro vållar det extraarbete som vintern medför i att sätta ihop ett kürprogram. Under 2019 blir det nämligen SM-tävlingar för Helen och Licorie, och för de ekipage som presterar bäst i det obligatoriska programmet väntar final i det fria.

– Alla stora mästerskap avgörs i kür. Och det programmet får man ju konstruera så att vi lyfter fram de positiva sidorna och dölja bristerna. Men det är mycket arbete med att sätta ihop det och ta fram musik som passar, säger Helen.

Helen och Licorie var faktiskt kvalificerade till SM-tävlingarna redan i år, men valde då att avstå. Dels på grund av att det smakar mer än det kostar att vara med för att bara se och lära. Dels för att inte avslöja brister.

– Det är ju trots allt en bedömningssport och antalet Grand Prix-domare är inte så många. Då kan det vara dumt att ställa upp för tidigt och ge dem en viss bild av ekipaget. Licorie kändes inte tillräckligt stabil när hon inte gått ett helt år i Grand Prix än, säger Helen.

Från och med i år har Helen Persson tävlat för IM Sportriders, headhuntad av föreningen som satsar på elitryttare. De presenterade ett bra medlemsupplägg och Helen nappade. Men träningsupplägget är detsamma som de senaste tio åren. Skillnaden till i år har varit att hon kommit med i landslagstrupp C och därmed får extra landslagsträning en gång i månaden.

– A är de bästa, och B knackar på dörren. Vi i C, vi kämpar på, skrattar Helen.

Licorie står inte ensam i stallet. I boxen mittemot står andrahästen Pejling, 8, och längre ner längs gången hans lillasyster Druwa, 7.

– Pejling har precis debuterat i svår dressyr med fina procent. Jag hoppas på honom, att han ska kunna gå i högsta klassen. Men vi får se hur lång tid det tar. Och Druwa har gått medelsvår B i år och ska gå medelsvår A nästa år, säger Helen.

För Licorie tog det två och ett halvt år från debuten i svår klass till debuten i Grand Prix.

– För henne gick det som en dans upp till Intermédiaire I, men sedan tog det lite tid att lära oss det andra. Till slut blev ändå piaff hennes starka sida. Det gick från att vara en omöjlighet till hennes paradnummer.

Och även om hennes nuvarande uppsättning av egna tävlingshästar är den äldsta hon haft så är det också hennes bästa.

– Jag tror verkligen på dem här. Och med tre hästar på hög nivå blir det ju mer träning för mig på de svåra momenten också, säger Helen.