Fyraårskontrakt för Jönsson i HIF

Rasmus Jönsson återvände till Helsingborg under sommaren. Nu har han skrivit ett fyraårskontrakt med klubben. FOTO: TT/ARKIV

Han återvände i somras på ett korttidskontrakt. Nu har Rasmus Jönsson förlängt med fyra år inför Helsingborgs IF:s återkomst till allsvenskan.

När Rasmus Jönsson lämnade Helsingborgs IF som 21-åring hade han redan hunnit med 27 mål på knappt 100 tävlingsmatcher för klubben. Efter ett antal säsonger i Wolfsburg och Frankfurt i Tyskland, och AaB och OB i Danmark, återvände han i somras till Helsingborgs IF som en av klubbens prestigevärvningar i superettan.

Under fredagen tecknade parterna ett nytt kontrakt som sträcker sig över säsongen 2022.

– Det är detta jag velat hela tiden och det är skönt att det är klart. Jag skriver ett långt kontrakt med HIF för att jag absolut kan se mig själv spela i här karriären ut. Jag har aldrig brunnit för någon klubb jag spelat i som jag gör här för och det hjälper mig att prestera och höja min nivå, säger 28-årige Jönsson i ett pressmeddelande.