Gladde kvinnojouren med julkassar

Julkassar fyllda med godsaker ger det lilla extra till utsatta kvinnor och barn på Frida kvinnojour. Från vänster: Kent Arvidsson och Emil Andersson från Ica Maxi, Johan Hammarqvist, Hässleholm Västra Rotaryklubb, Ruth Brunner och Lotta Otterdahl från Frida kvinnojour samt Johan Hammarqvist, Hässleholm Västra Rotaryklubb. Foto: Per Wallenius.

Hässleholm

Köttbullar, lax, sill varvat med skumtomtar, choklad och andra godsaker samt en och annan julklapp till barnen.

Hässleholm Västra Rotaryklubb och Ica Maxi fortsätter traditionen för 13:e året i rad att förgylla julen för kvinnor och barn som har skyddat boende på Frida kvinnojour.

Det är det trettonde året i rad som de båda organisationerna Iämnar över kassar till brädden fyllda med mat, godsaker och klappar de utsatta kvinnorna som har skyddat boende hos Frida kvinnojour.

För kvinnor och barn innebär gåvorna en guldkant på tillvaron och för Rotary och Ica Maxi är det extra tillfredställande att veta att gåvorna gör att julen kan bli lite mysigare än övriga året.

För Rotary, som är en välgörenhetsorganisation, är årets tema Be the inspiration. Rotary vill göra skillnad i vardagen och julkassarna bidrar till det lilla extra. Frida Kvinnojour har numera god ekonomi och är inte direkt beroende av små bidrag från allmänheten för sin överlevnad.

– Under de år som vi har kommit med våra julkassar, så har kvinnojouren utvecklats enormt, säger Johan Hammarqvist, president i Hässleholm Västra Rotaryklubb och tillägger att Frida kvinnojour har gått från att vara en organisation som helt byggde på ideella krafter till en alltigenom professionell verksamhet. .