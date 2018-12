Några flingor gör ingen vit jul

vädret Först de goda nyheterna: det kan komma några snöflingor på julafton.

De mindre goda: de ligger, i så fall, inte kvar.

Fredagen bjuder på vintersolstånd. Det innebär att solens högsta läge under dagen är det lägsta under hela året och att den – därmed – påverkar oss som allra minst. Inte för att vi får så där väldigt mycket chans att se den.

Utanför redaktionsfönstret när detta skrivs är det genomgående grått och halvmörkt, trots att klockan bara precis har paserat 13. Kvicksilvret i termometern landar på fyra plusgrader. Och så lär det fortsätta se ut i helgen.

– Det väntas bli fortsatt milt och mulet under lördagen. Lokalt kan det bli ett lätt regn, säger Henrik Reimer, jourhavande meteorolog på SMHI.

Det mulna vädret fortsätter fram till söndagskvällen.

– Natten till söndagen kan det klarna upp och i så fall blir det minusgrader.

När det gäller vädret på julaftonen finns det ett stort frågetecken. Ett lågtryck är på väg in från väster. Det ser ut som att det ska passera söder om Skåne men det är inte helt säkert.

– Det finns olika bud om det. Om lågtrycket över oss så blir det mest regn men om det istället passerar söder om oss kan det faktiskt bildas en del snöflingor under söndagskvällen fram till julaftonsmorgonen.

Men säg den glädje som varar. I det här fallet varar den inte längre än till dess att flingorna når marken.

– Det är inget som kommer lägga sig. Att det blir en vit jul i Skåne är helt uteslutet.

Vad det däremot finns chans till är att det klarnar upp under julaftonen och att det därmed blir lite ljusare och kallare. Men inte heller det varar. Mellandagarna bjuder på mulet och plusgrader igen.

För övrigt kan noteras att vintersolståndet som infaller under fredagen inte bar är den dag på året solen står som lägst utan även årets kortaste dag. Om utsikterna för en vit jul ter sig dystra kan man i alla fall glädja sig åt att nu blir dagarna längre igen.