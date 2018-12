Pax 10: Draugen

Åsa Larsson

Ingela Korsell

Henrik Jonsson

Bonnier Carlsen

Det drar ihop sig till flytt för Viggo och Alrik och allt är Iris fel. Om inte hon hade blivit tillfångatagen av häxan, så hade inte heller Viggo och Alrik hamnat på film när de bröt sig in på skolan. Plötsligt får Viggo en idé om var kodnyckeln kan finnas så att de skulle kunna lösa gåtan med odjuret under det magiska biblioteket och kanske hinna rädda staden och världen innan häxan tar sig in på biblioteket och väcker draugen. Boken vänder sig till åldersgruppen nio till 13 år och tidigare böcker i serien är Nidstången, Grimmen, Mylingen, Bjäran, Gasten, Näcken, Pestan, Vitormen och Maran.