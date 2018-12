Signalfel orsakade förseningar i tågtrafiken

Passagerare i hela Skåne påverkades.

Tidigre under lördagskvällen var det förseningar i tågtrafiken mellan Lund och Malmö. Strax efter 18.30 körde tågen normalt igen mellan Hjärup och Åkarp. Ett signalfel orskade problem och det kan bli följdförseningar under kvällen, meddelar Trafikverket.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Simrishamn, Teckomatorp, Billeberga, Gantofta, Gärsnäs, Ramlösa, Kävlinge, Köpingebro, Lunnarp, Oxie, Rydsgård, Svedala, Smedstorp, Skurup, Tågarp, Tomelilla, Vallåkra, Ystad, Östervärn, Helsingborg C, Hyllie, Burlöv, Eslöv, Hjärup, Hässleholm, Höör, Lund C, Malmö C, Stehag, Stångby, Sösdala, Triangeln, Tjörnarp, Vinslöv, Åkarp, Örtofta, Önnestad, Kristianstad C, Trelleborg, Dösjebro, Glumslöv, Häljarp, Landskrona, Rydebäck, Västra Ingelstad, Östra Grevie