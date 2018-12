Vilken klubb var bäst 2018?

Vilken förening och idrottsutövare kommer att tilldelas den 21:a Norra Skåne-pokalen?

I dag presenterar vi kandidaterna till föreningsarbetet medan det är de individuellas tur på julafton. I början av januari vet vi vilken förening som får pokalen.

BK 59:an är de två senaste årens mottagare av föreningspokalen. Om man även räknar in att Jenny Wegner vunnit den individuella glasbucklan vid två tillfällen under de senaste tio åren så förstår man att Hässleholmsklubben är inne i en riktig guldålder. I våras tog 59:an steget upp i Elitserien efter kvalseger mot Full House och har under hösten tampats med landets bästa bowlingklubbar. Det blev även SM-silver i damernas tremannaspel med Jenny och Cajsa Wegner samt Filippa Persson i laget. På EM blev det två guld, ett silver och ett brons för Cajsa Wegner som några månader senare tog 2 JVM-brons. Systern Jenny Wegner tog två brons på EM.

Hässleholms IF hade en usel säsong i serien. Men i svenska cupen gjorde HIF en bragd då de tog sig till vårens gruppspel. Först besegrades Kristianstad FC i den första omgången. Därefter kom den stora knallen då allsvenska Trelleborgs FF besegrades med 3–2 efter ett segermål av Joel Wedenell, som gjorde samtliga HIF-mål, i förlängningen. Nu väntar Djurgården och Elfsborg för de grönvita.

Lönsboda PSK var under året en av landets bästa ungdomsklubbar i pistolskytte. Isac Ahlqvist fick sitt stora genombrott då han vann dubbla guldmedaljer på både NM och SM för juniorer. Även Alexander Olsson och Viggo Berntsson slog till med fina resultat.

Sörby BoIS visade under året upp en fantastisk bredd med framgångar för klubbens tyngdlyftare, alltifrån ungdomar till veteraner. Framförallt är det klubbens damsida som utmärkt sig med avancemang till elitserien samt två medaljer på senior-SM. Daniela Gherman tog guld medan det blev ett brons för Sophie Jensen. Det blev även massor av SM-medaljer för klubbens ungdomar, juniorer och veteraner.

Röke IBK hade en riktig storhetstid för 15 år sedan. Då var det herrarna som skördade framgångar. Denna gång är det damernas tur. De svarade för en fantastisk säsong vilket resulterade i en plats i Allsvenskan. Efter en solklar serieseger besegrade de första kvalhindret Craftstaden. I kvalfinalen väntade Pixbo Wallenstam som kom från Allsvenskan. Men Rökedamerna löste även detta och vann både hemma i Qpoolen och bortamatchen i Mölnlycke.