Kultur/Nöje Efter serier som Vår tid är nu och Fröken Frimans krig kommer nu SVT med ett nytt historiskt drama.

Sys­trar 1968 sänds i tre delar un­der mellandagarna och Ystad spelar en stor roll i serien.

I rollerna: Mi­ka­e­la Knapp, Maja Rung, Anna Åström, Li­via Mill­ha­gen, Hannes Foh­lin, Jens Hul­tén, Kim Sullocki, Hen­rik Norlén, Sunjatha Conti, Ca­mil­la Larsson, Lo Kaup­pi, Jonathan Si­lén, Sven Boräng med flera.

Ma­nus av: Martina Bigert och Maria Thu­lin

Regi: Kris­ti­na Hum­le

Sänd­nings­da­tum:

Kloc­kan 21 i SVT1 den 25 de­cem­ber, 27 de­cem­ber och den 28 de­cem­ber.

Produceras av Anagram i samproduktion med SVT, Film i Skåne, Ystad Österlen Filmfond och Fixafilm.

Den väns­ter­o­ri­en­te­rade ar­be­tar­klass­tjejen Ka­rin är ny­ut­exa­mi­ne­rad från jour­na­list­hög­sko­lan och söker jobb på en av Stock­holms största tid­ningar. Hon får nej både där och från alla andra re­dak­tioner hon sökt till. Tack vare sin mam­ma får hon till slut napp – ett som­mar­vi­ka­ri­at på en lo­kal­tid­ning i Ystad.

Året är 1968 och vännerna Ka­rin, Lot­tie och In­ge­la gör oss säll­skap i jul.

För ma­nus till SVT:s jul­dra­ma Sys­trar 1968 står Martina Bigert och Maria Thu­lin. De har jobbat med be­rät­tel­sen i sju år.

– Det har hunnit hända myc­ket un­der de här åren, vi har bland an­nat blivit grå­hå­riga, säger Martina Bigert med ett skratt.

De ville fram­för allt få se­rien att lyfta fram frå­gor som var ak­tu­ella 1968; som abor­trätten, dag­hem och kvin­nornas steg ut på arbetsmarknaden.

– Det är mån­ga från den ge­ne­ra­tionen som är våra fö­re­bilder. Som Ma­rie-Louise Ekman, Ag­ne­ta Pleijel, Lena Nyman och Åsa Moberg till ex­em­pel. Några är väl­digt pigga och några andra börjar falla ifrån. De har gjort så myc­ket för kommande ge­ne­ra­tioner, det var dags att de skulle få en hyll­ning, säger Martina Bigert.

– De har stått på bar­ri­kaderna och flyttat fram po­si­tionerna för oss, säger Maria Thu­lin.

– Och i år är det 50 år sedan. Vi var måna om att avsluta det här året med den här berättelsen med kvinnoperspektivet, lägger Martina Bigert till.

Martina Bigert och Maria Thu­lin har jobbat tillsammans i femton år och har bland annat skrivit Gynekologen i Askim och Allt om min buske.

– Det är lite spe­ci­ellt med en kvinn­lig för­fat­tar­duo, säger Maria Thu­lin. Det finns inte så mån­ga kvin­nor som skriver ihop på det här sättet. Vi har hållit ihop och det är otro­ligt kul att skriva till­sam­mans. Det har varit en ro­lig pro­cess. Vi trivs bra med att skriva med varandra. Vi har sam­ma hum­or och tycker ofta li­ka­dant om saker, säger Maria.

Det är en styrka att vara två menar de, speciellt med ett arbete som tar så lång tid.

– När nå­gon tappar ener­gi be­höver den andra heja på och vice ver­sa. Vi har skrattat myc­ket och gråtit lite ock­så. Det har varit ett mini -68 i kampen att göra den här, säger Martina. Men det har det varit värt nu när man ser slut­re­sul­tatet.

Ef­ter att ha ar­betat ner ma­nuset från tio tim­mar till tre finns det myc­ket ma­te­ri­al till en even­tu­ell andra sä­song.

– Vi har stora planer men vi får se hur det går med tit­tar­siff­ror och så. Vi vill gär­na be­rätta fär­digt den här hi­sto­rien som inte har sitt slut än. Den är fin i det format den har nu men i våra hu­vuden har den all­tid varit läng­re. Vi har sex av­snitt till som vi gär­na skulle vilja få till­fäl­le att visa för en svensk pu­blik, säger Martina Bigert.

Det bort­klippta ma­te­ri­alet be­stod bland an­nat av mer po­li­tik, mer FNL, mer ak­tioner och lite mer killar.

– Det kändes näs­tan som att am­pu­tera sig, säger Martina Bigert med ett skratt.

För re­gin av Sys­trar 1968 står Kris­ti­na Hum­le som bland an­nat gjort Äkta män­ni­skor och In­nan vi dör. Hon har själv spånat på ett ma­nus som ut­spelar sig un­der sam­ma per­iod.

– Det är en tack­sam per­iod att be­rätta om. Det var stora för­änd­ringar i om­lopp vad gäller ba­lans mel­lan könen och kvin­nornas kliv ut på en yr­kes­mark­naden. Det är tack­samt att an­vända sig av den pe­ri­oden när det nya ställs mot det gam­la. Det går att få fram dras­tiska men ock­så hu­mo­ris­tiska si­tua­tioner, säger hon och be­rät­tar att hon till­talades av Martina Thu­lins och Maria Bigerts ma­nus.

Under tre månader bearbetade de till­sam­mans manuset.

– Efter­som det från bör­jan var en läng­re hi­sto­ria be­hövde man få dra­ma­tur­gin lite strin­gent kring att det skulle vara tre epi­soder. Tack och lov fick jag möj­lig­het att till­sam­mans med Martina och Maria få in lite av min röst i det ock­så. Då är det lättare att göra starka val även i re­gin, säger Kris­ti­na Hum­le.

Vad är din röst?

– Att var­je ka­rak­tär har ett blod­om­lopp och en kom­plex­i­tet. Det är nå­got jag all­tid för­söker ta hand om vad jag än gör, det är nå­got sorts ide­al jag har. Även per­soner som inte be­ter sig som vi gillar ska vara män­ni­skor som man kan ta till sig. Det ska finnas en mot­sä­gel­se hos var­je per­son, som till ex­em­pel hos Ka­rin som inte är så kax­ig när det kommer till Jan­ne i vissa si­tua­tioner. Som re­gis­sör söker jag ef­ter ka­rak­tärer som är mot­sä­gel­se­fulla.

Under researcharbetet tittade teamet på gam­la do­ku­men­tärer från 1968 för att få till rätt uttryck och röster.

– Man såg att de unga pratar tyd­ligt, lite slä­pigt men ex­tremt kax­igt. Det är ett sätt att prata som inte finns läng­re, fast­än det låter mo­dernt. Vi ville få in det, att rösterna skulle låta lika tro­vär­diga, för att få till rätt ener­gi kring den här tur­bu­lenta tiden när det var skill­nad på hur de äld­re och de yng­re pratade.

In­spel­ningarna började i bör­jan av juni och ägde till stor del rum i Skåne, inte minst i Ystad.

– Det var inte från bör­jan spe­cial­skrivet för Ystad men det stämde väl med att det skulle vara Stockholm och en mind­re stad. Inte den eviga be­rät­tel­sen om Stockholm och landet, utan skulle bli en li­ten me­tro­pol och en stor. Och Ystad är en stad som är av­läs­bar rent geo­gra­fiskt.

Den stora gården som huvudkaraktären Ka­rin inhuseras på under sitt sommarvikariat hittade de i Sjöbo.

– Det var ju helt osan­no­likt! Att kun­na få till­gång till ett hus som var så orört, och som vi kun­de göra om och vara i. Det är man inte bort­skämd med när det gäller epok. Jag hade på nät­hin­nan en film jag sett, Call me by your name, där platsen spelar en fan­tas­tiskt fin roll i hela be­rät­tan­det. Jag ville att det här huset skulle vara en del av be­rät­tan­det, och det tyckte jag gick att få till.

I tre en­tim­mes­av­snitt sänds Sys­trar 1968 un­der mellandagarna.

– Det är en fan­tas­tiskt fin sänd­nings­tid så det är tur att det känns bra! Jag tycker det känns som nå­got som det är ro­ligt att bjuda svenska folket på.

Kommer du själv att titta?

– Jag kommer väl springa lite mel­lan glöggen i köket och tv:n. Jag bor i Stockholm så jag kommer för­söka spana ut och se om man ser några tv-ap­pa­rater som står på, säger Kris­ti­na Hum­le.