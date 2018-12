Julväder vi minns

Väder Nej, juvädret ser inte ut att bli alltför minnesvärt - men SMHI bjuder på några julväder vi faktiskt minns.

Under julhelgen är snön särskilt efterlängtad, men de senaste åren har den i landets södra del lyst med sin frånvaro den här tiden på året. För att hitta en riktigt snörik jul i hela landet får vi gå tillbaka till 2010 då samtliga snödjupsobservationsstationer i landet hade minst 1 dm snö.

Det senaste tre åren har julhelgen istället varit mild och blåsig. 2017 blåste det stormbyar under juldagen vid Bohuskusten. 2016 var det ännu blåsigare då stormlågtrycket Urd berörde främst Götaland under annandagen. Även 2014 berördes landet av en storm, Staffan. Den passerade under natten mot annandagen men var dock ingen av våra värre stormar.

Det är inte bara på senare år vi har haft milda jular. 1977 mättes det upp 13,7 grader i Simrishamn i Skåne på julafton. Det här är det svenska temperaturrekordet för december månad.

Årets jul ser inte ut att gå till historieböckerna som vare sig varm eller blåsig. Den ser heller inte ut att bli särskilt snörik i söder, men minusgraderna ser ut att dominera mitt på dagen och därmed kan kanske en viss vinterkänsla infinna sig.