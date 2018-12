Tävla med Jannes Julnötter

Norra Skånes sportredaktion vill som vanligt bjuda på lite frågesport så här i juletid. Precis som i fjol är det 20 frågor som ska besvaras med antingen etta, kryss eller tvåa. Vinnaren får fyra trisslotter medan pristagare två till sju får var sin trisslott.

Vi vill ha in svaren på julnötterna senast den 8 januari. Om ni svarar med talongen i dagens tidning eller med ett trevligt vykort så är adressen Norra Skåne, Väpnargatan 6, 281 81 Hässleholm. Ni som hellre vill mejla in svaren gör det på tavling@nsk.se.

1) Vad heter byn där Vasaloppsåkaren Lars-Eric Svensson bor? ”LES” körde under året sträckan mellan Berga By och Mora för 50:e gången.

1 Korsahälla

X Korsahåla

2 Korsahult

2) Min favoritartist Doug Sahm gick ur tiden för nästan 20 år sedan. Denna Tex-Mex-artist från San Antonio hade en riktig monsterhit i Sverige i mitten av 1980-talet med ”Meet me in Stockholm”. Han hade även ett stort idrottsintresse. Vilken var sporten?

1 Baseball

X Basketboll

2 Amerikansk fotboll

3) Rökes damer tog sig sensationellt upp i Allsvenskan i innebandy. De vann den avgörande matchen mot Pixbo med 1–0. vem gjorde målet?

1 Frida Gustavsson

X Marika Bengtsson

2) Sofia Eliasson

4) Frillesås visade i vintras att allt är möjligt inom idrottens värld. De tog sig upp i bandyns elitserie trots att det skulle vara omöjligt på grund av deras geografiska läge. Från vilken kommun kommer Frillesås?

1 Varberg

X Kungsbacka

2 Falkenberg

5) Hässleholms bowlingstolthet BK 59:an tog sig i våras upp i Elitserien efter kvalseger mot Ängeholms-laget Full House. Var spelades matchen?

1 Jönköping

X Nässjö

2 Eksjö

6) Jag gillar att lyssna till gamla tio i topp-listor på Sveriges Radios utmärkta webbkanal P4 Plus. I ett program från 1963 berättade Klas Burling att en svensk popgrupp skulle åka med karavanen i cykelloppet Tour de France och spela vid målplatsen. Vilken grupp var det?

1 The Spotnicks

X The Violents

2 Cool Candys

7) Det blev ingen vecka i Båstad för tennisdamerna i år. Men till sommaren är tennisturneringen tillbaka igen. Senast den spelades var 2017. Vem vann då?

1 Laura Siegemund

X Katerina Siniaková

2 Caroline Wozniacki

8) Skåne är ett av de landskap som är bland de som har flest deltagare i Vasaloppet. Hur många aktiva skidåkare hade distriktets 36 föreningar under verksamhetsåret 2017/18?

1 2583

X 1893

2 2230

9) Segerrusiga nazister planerade i början av andra världskriget att OS skulle permanentas i Tyskland. Var skulle olympiastadion ligga?

1 Nürnberg

X München

2 Berlin

10) Förre Tyringetränaren Marcus Norell lyckade få sparken hela två gånger förra säsongen. Det har gått bättre för honom i hans nya klubb. Vilken är det?

1 Vimmerby

X Skövde

2 Mariestad

11) Efter några års uppehåll är Tobias Lindhe återigen tränare i Lönsboda Innebandyklubb. Han ersattes under breaket av två spelare. Vilka?

1 Mattias Pettersson/Timmy Nilsson

X Oskar Nilsson/Pelle Lennartsson

2 André Svensson/Johan Bengtsson

12) Även domarna tillhör olika klubbar. När bildades Hässleholms Fotbolldomarklubb?

1 1935

X 1934

2 1936

13) En av de nya traditionerna i NHL-hockeyn är Winter Classic som spelas utomhus på nyårsdagen. Vilka möts den 1 januari 2019?

1 Buffalo-Washington

X Detroit-Toronto

2 Chicago–Boston

14) Nästa års 10-mila arrangeras av FK Göingarna och springs i skogarna runt Glimåkra. Det är tio år sedan tävlingen senast gick i Skåne. Var?

1 Ängelholm

X Kristianstad

2 Perstorp

15) Wisseltofta IF hade under hösten spelarbrist och fick då låna in en 53-årig före detta ishockeyspelare från Osby IK. Vem?

1 Roger Jönsson

X Peter Andersson

2 Stefan Lööw

16) Jag har mina rötter i södra Halland i den lilla byn Ränneslöv. Byns fotbollslag Ränneslövs GIF är stolt moderklubb till landslagsmålvakten Karl-Johan Johnsson. I vilken division spelar laget nästa säsong?

1 Sjuan

X Femman

2 Sexan

17) Vittsjö GIK gör 2019 sin åttonde säsong i Damallsvenskan. Vilket år startade föreningen sitt damlag?

1 1978

X 1972

2 1980

18) I år var det 25 år sedan IFK Hässleholm kvalade till Allsvenskan. Det blev förlust mot Degerfors men det sattes ett ”oslagbart” publikrekord i hemmamatchen på Österås IP. Hur många passerade vändkorsen?

1 8 514

X 8 754

2 10 612

19) Armand Duplantis vann i somras ett sensationellt EM-guld i stavhopp med ett fantastiskt segerhopp på 6,05. Vilken friidrottare tog Sveriges näst senaste EM-seger?

1 Meraf Bahta

X Michel Tornéus

2 Emma Green

20) IFK Osby hade inte marginalerna med sig den här säsongen utan degraderas ner i division 4. Vem i laget hade flest spelminuter i serien?

1) Otto Nilsson

X Haris Hamzic

2 Linus Persson