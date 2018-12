Deckarresa från Dalsland till Seoul

Deckarspalten Årets sista deckarspalt blir en spännande läsresa i både tid och rum. Från Dalsland och Berlin och hela vägen till Virginia i USA och Seoul i Sydkorea. Och från 1929 till nutid.

Snö måste man så klart ha i årets sista deckarspalt. Och snö finns det gott om i Helen Turstens senaste deckare som också har titeln Snödrev (Massolit).

Sedan I skydd av skuggorna som kom 2012 har Tursten övergett Irene Huss som huvudperson till förmån för kriminalinspektör Embla Nyström. Embla Nyström bor liksom Huss i Göteborg men har sin släkt i norra Dalsland och det är också den miljön som har dominerat i de två tidigare böckerna – Jaktmark (2014) och Sandgrav (2016).

Och så är det också nu i nummer tre, åtminstone i början när Embla är på besök hos sin morbror Nisse tillsammans med plastsonen Elliot. På programmet står rävjakt men för Emblas del blir det en helt annan typ av jakt när en man hittas skjuten i en av hennes släktingars uthyrningsstugor. Den döde är en ledande person inom kriminella kretsar i Göteborg. Så småningom får utredning också kopplingar till en traumatisk upplevelse i Emblas tonår när hennes bästa vän Louise försvann spårlöst.

Precis som de tidigare böckerna i serien är Snödrev en polisdeckare där huvudpersonens privatliv är en viktig del av handlingen. Tursten balanserar detta väl och har skapat en intrig som definitivt håller spänningen vid liv fram till sista sidan. Embla Nyström växer också för varje bok och kan snart konkurrera med Irene Huss – som faktiskt dyker upp i handlingen.

Babylon Berlin, Gereon Raths första fall (Ersatz) är den första delen i den tyska författaren och historikern Volker Kutschers serie om den unge kriminalpolisen Gereon Rath. Som mordutredare har han av misstag dödat en man i sin hemstad Köln och nu kommer han till Berlin för att börja på ny kula som sedlighetspolis. Året är 1929 och på Berlins gator rasar politiska gatustrider, poliskåren är oerhört konservativ och stadens nöjesliv hetare än någonsin. När en död man fiskas upp ur Landwehrkanal sitter Gereon plötsligt på information som kanske kan vara hans väg tillbaka som mordutredare.

Babylon Berlin fångar tidsandan och miljön fantastiskt bra och det är fascinerande att följa Gereon runt till olika delar av Berlin även om intrigen stundtals dras lite i långbänk.

Å andra sidan är det här den första boken i en serie som på tyska redan hunnit komma ut i sju delar. Totalt ska det bli tio böcker som ska följa Rath fram till 1938. Böckerna ligger också till grund för en oerhört populär tysk dramaserie med titeln Babylon Berlin. Jag ser fram emot att fortsätta följa den här historien – gärna även som tv-serie – även på svenska och gläds också lite extra över det fantastiskt vackra kartomslag som döljer sig under bokens ganska fula skyddsomslag.

Förra året gav Harper Collins Nordic ut två av Karin Slaughters fristående thrillers – De fördärvade och Den dottern. Tidigare i höstas kom ytterligare en – Bilder av henne. Här rör sig Slaughter mellan nutid i Belle Island i Virginia där Laura Cooper och hennes trettioåriga dotter Andrea hamnar mitt i en skjutning på ett shoppingcenter och slutet av 80-talet där en terrorgrupp utför ett attentat på en konferens i Oslo.

Historierna utvecklas sedan på bägge håll. I nutid när mammans oväntade reaktion under skjutningen får Andrea att inse att hon kanske inte alls känner sin mamma så väl som hon tror. Och i dåtid där vi får en ingående skildring av en terroristgrupp och dess karismatiske ledare och av händelserna som leder fram till Osloattentatet.

Att nutid och dåtid hänger ihop och att Laura Cooper på något sätt är länken mellan dem förstår man ganska snabbt och Bilder av henne är en imponerande välkomponerad thriller med ett klart feministiskt perspektiv som är en riktig njutning att läsa. Och på tal om njutning är det dags för en ny del i Slaughters serie om läkaren Sara Linton och FBI-agenten Will Trent i sommar. The last widow är titeln.

Den rätta tiden för en kula i hjärtat (Southside stories) är den brutalpoetiska titeln på årets mest geografiskt avlägsna deckare. Bokens författare Un-Su Kim är från Sydkorea och denna annorlunda deckare utspelas i Seoul. Där lär vi känna Reseng som sägs vara en av de bästa yrkesmördarna i staden. Han är föräldralös och har uppfostrats av den mystiske gangsterledaren Gamle tvättbjörn i hans bibliotek.

Numera är Reseng vuxen och lever ett liv som egentligen bara handlar om morduppdragen han får. Den lilla fritid han har tillbringar han med sina katter med de något udda namnen Bokstödet och Läslampan. Efterhand börjar Reseng dock ifrågasätta sitt yrke och kommer i kontakt med tre kvinnor – systrarna Misa och Mito och en skelögd bibliotekarie – som har stora planera för gangstervärlden i Seoul.

Det här är en läsupplevelse långt från den traditionella kriminalromanen. På många sätt påminner den här historien egentligen mer om en modern vilda västern med sina hemlighetsfulla, socialt omöjliga och dödsföraktande manliga karaktärer.

Samtidigt bjuder de minst lika mystiska kvinnorna på rejält motstånd och hela boken på en slags oemotståndlig spänning som infinner sig redan i första kapitlet där Reseng låter sig bjudas på middag av sitt tilltänkta mordoffer. Definitivt bra ledighetsläsning för den som är öppen för en deckare som inte är som någon annan deckare.

Gunilla Wedding