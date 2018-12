Lyrisk Salo i ny programserie

Kultur/Nöje

12 svenska artister som ska tolka 12 kända svenska dikter. Det är utgångspunkten för SVT:s nya programsatsning Helt lyriskt.

En av de medverkande är Ola Salo, som ska tolka Hjalmar Gullbergs Död amazon.

– Det är verkligen en favoritdikt för mig, säger Ola Salo.

Död amazon Svärd som fäktar mot övermakten,

du skall brytas och sönderslås !

Starka trupper ha enligt T.T.

nått Thermopyle, Greklands lås

Fyrtioåriga Karin Boye

efterlyses från Alingsås.

Mycket mörk och med stora ögon;

klädd i resdräkt, när hon försvann.

Kanske söker hon bortom sekler,

dit en spårhund ej vägen fann,

frihetspasset där Spartas hjältar

valde döden till sista man.

Ej har Nike med segerkransen

krönt vid flöjtspel och harposlag

perserkonungen, jordens gissel.

Glömd förvittrar hans sarkofag.

Hyllningkören skall evigt handla

om Leonidas’ nederlag.

För Thermopyle i vårt hjärta

måste några ge livet än.

Denna dag stiger ned till Hades,

följd av stolta hellenska män,

mycket mörk och med stora ögon

deras syster och döda vän.

Av: Hjalmar Gullberg ur Fem kornbröd och två fiskar (1942). Publicerades ursprungligen i BLM 1941

Medverkande:

26 december – Molly Sandén och Tommy Körberg tolkar Edith Södergran och Sten Selander

2 januari – Little Jinder och Mattias Alkberg tolkar Bodil Malmsten och Erik Johan Stagnelius

9 januari – Uno Svenningsson och Nicke Andersson tolkar Erik Lindorm och Nils Ferlin

16 januari – Leslie Tay och Lisa Nilsson tolkar Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Kristina Lugn

23 januari – Ola Salo och Annika Norlin tolkar Hjalmar Gullberg och Karin Boye

30 januari – Daniela Sörensen och Lill Lindfors tolkar Ebba Lindqvist och Petter Bergman

Den 26 december sänds det första avsnittet av sex. Fredrik Lindström agerar ciceron och programledare, och analyserar de dikter som artisterna tolkar. Tittarna får följa artisternas arbete med att förstå dikten och sedan arbetet med det musikaliska arrangemanget. Den 22 januari är det dags för Ola Salo att inta tv-rutan med sin tolkning.

– Jag tyckte att programidén lät kul och intressant. Jag är väldigt förtjust i lyrik och gillar äldre svensk lyrik, säger Ola Salo.

Han ska tolka Malmöfödde poeten Hjalmar Gullbergs dikt Död Amazon.

– Det är en favoritdikt för mig. Det var faktiskt tv-programmet som föreslog den men den föll i god jord hos mig för jag gillar både Gullberg och den här dikten. Den passar mig på många sätt. Jag tror att de tyckte att den här dikten var storslagen och att det passade mig och jag tycker nog de hade rätt, den passar mig på många sätt, säger han.

I avsnittet medverkar även Annika Norlin som tolkar Karin Boyes I rörelse. Gullbergs Död amazon handlar om just Karin Boye.

– Dikten har något psykedeliskt i sig, i hur Gullberg löser upp tid och rum och får flera tider och platser att finnas samtidigt. I hans diktskap finns någon slags dimensionsport – antikens Thermopyle och 40-talets Alingsås existerar samtidigt och det är något psykedeliskt och mystiskt över det. Därför ville jag att musiken skulle vara det. Samtidigt finns det något storslaget och majestätiskt över dikten. Det är på något sätt som att han vill kröna Boye och sätta en lagerkrans på henne så att vi ska minnas henne som den gudabenådade diktare hon var. Det vill jag ta fasta på i musiken. Den är mystisk och majestätisk.

Ola Salo gick grundligt in i dikten inför arbetet med att tonsätta den.

– Till att börja med läste jag dikten flera gånger och sedan läste jag på om dikten och bakgrunden.

Därefter försökte han lyssna efter vad det fanns för musik i fraserna.

– Musik för mig är känslostämningar så det försökte jag ta fasta på. Jag kom fram till att versen hade något sökande och sorgmarsch-aktigt över sig. Jag såg bilden av ljuskäglor från ficklampor i en mörk västsvensk skog och spårhundar. Så jag bestämde mig tidigt för att versen skulle vara lite mystisk sorgmarsch och i refrängen skulle den veckla ut sig till den här lite mer majestätiska kröningsmusiken.

Just fascinationen över antiken är något som Ola Salo delar med Gullberg.

– Jag kan känna igen mig i vurmen för antiken. Men det jag gillar allra mest med dikten är Gullbergs innerliga vilja att rädda Boyes eftermäle till eftervärlden. Det finns något kärleksfullt i det som rör mig väldigt starkt.

Hjalmar Gullberg var nära vän med Karin Boye, och skrev dikten efter att hon tagit livet av sig med hjälp av sömntabletter.

– Jag upplever det som att Gullberg verkar drivas av en oro att människor nu ska minnas henne bara som en deprimerad självmördare. Och han vill att vi ska komma ihåg henne som en avantgardist och en poesins hjältinna. Den här dikten är förmodligen en faktor till att det är så vi minns henne. Som en nydanare och ett geni. Jag tycker att det finns något vackert i att Gullberg är så angelägen om det. Det är där kärleken finns i den här dikten och en dikt måste ha hjärta för att bli riktigt bra.

Skulle du kunna tänka dig fortsätta jobba på det här sättet, med att tonsätta befintliga dikter?

– Ja, jag tyckte det var väldigt roligt att tonsätta en dikt och kan jag hitta dikter som jag känner lika starkt för som denna skulle jag säkert kunna göra flera.

I slutet av varje program får artisterna framföra sina tolkningar för en livepublik.

– Det var oerhört fint. Jag var rädd att folk skulle tycka att den var såsig och långtråkig. Den är långsammare och mer stämningsfull än den musik som jag brukar sjunga. Men jag fick stark respons efteråt vilket gjorde mig väldigt rörd.

Han hade även möjlighet att se flera av de andra medverkandes framträdanden.

– Jag tyckte att jag fick till det rätt bra själv men jag blev otroligt imponerad av alla tolkningar jag hörde. Allt var synnerligen lyckat. När jag hörde de andras versioner tyckte jag att programidén var ännu bättre, konstaterar Ola Salo.

En av dem som imponerade mycket var Molly Sandén med sin version av Edith Södergrans dikt Vierge moderne.

– Jag tycker att hon fick till något helt fantastiskt. När jag hörde hennes version så kände jag att det är som att hon själv skrivit den texten år 2018. En fullständig fullträff.

En av de mest givande sakerna med programmet menar Ola Salo var att få tillbringa en hel dag tillsammans med Annika Norlin som han inte känner sedan tidigare.

– Jag beundrar henne enormt. Jag tycker hon är Sveriges främsta poplyriker. Och att vi fick prata lyrik och text ihop, det är inte så ofta man får göra det.

– Genom det här programmet tror jag att Sverige kommer att få ett nytt litet tillskott till sin visskatt faktiskt. Jag fick en känsla under de här konsertdagarna att det här programmet blev precis vad SVT hoppades på i sin vildaste fantasi. Det är ett roligt upplägg och det är kul att lyrik får den här typen av utrymme, det är inte var dag, konstaterar Ola Salo.

Förutom Helt lyriskt är Ola Salo även aktuell med sin show It takes a fool to remain sane på Rondo i Göteborg. Premiärdatum är den 24 januari och förberedelserna är i full gång. Det betyder att han inte kunnat tacka ha till de julgalor han annars brukar medverka i – och får tid att fira jul ordentligt.

– Jag kommer kunna gå på jullov och ägna mig åt sillinläggning och allt sådant, säger han.