Man i 25-årsåldern häktad för grovt vapenbrott

Markaryd En man och hans far misstänks för grovt vapenbrott.

Under julhelgen häktades mannen medan fadern släpptes.

Polisen är knapphändiga med information om ärendet som initierades i Halmstad den 20 december. Misstankar om vapenbrott riktades i samband med det mot en man i 25-årsåldern som är bosatt tillsammans med sin far på en adress i Markaryd. Exakt vad det är som föranlett att misstankar riktades mot mannen vill man från polisens sida inte gå ut med i nuläget.

Man fattade beslut om att 25-åringens skulle hämtas in för förhör. I samband med att mannen skulle hämtas in hittade man i hans bostad ett hemmabyggt hagelgevär, hagelpatroner och vapendelar. Dessutom hittade man kemikalier som tillsammans kan utgöra någon form av sprängmedel.

Under helgen häktades mannen misstänkt för grovt vapenbrott, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Hans far anhölls misstänkt för samma sak som sonen men anhållandet hävdes under juldagen.