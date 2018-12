Vittsjö

Polisen fick in ett larm om att en trafikolycka på länsväg 117 norr om Vittsjö vid 20:30 tiden på onsdagskvällen. Det var en singelolycka där en personbil körde av vägen och in i ett träd. Polis, ambulans och räddningstjänst skickas till platsen.

Mannen ska enligt uppgift ha varit ensam i bilen. Han fördes till sjukhuset i Kristianstad. Under kvällen var skadeläget oklart.