Stadsmusikkåren blåser in året

Kulturchefen Anders Rosengren fattar taktpinnen och dirigerar under nyårskonserten. Foto: Stefan Sandström/arkiv

HÄSSLEHOLM Champagnegaloppen är förstås med, liksom Radetzkymarschen. I övrigt blir det ett varierat program när Stadsmusikkåren spelar upp till sin traditionella nyårskonsert på lördag.

– Den enda röda tråden egentligen är att publiken kommer tycka att det är ett roligt, varierat program med bra musik. De kommer gå därifrån och känna att det här var kul, säger Anders Rosengren, som är dirigent.

Till vardags är han kulturchef i Hässleholms kommun, men på lördag äntrar Anders Rosengren scenen i kulturhusets Röda salongen i egenskap av gästdirigent för Hässleholms stadsmusikkår.

– Det ser jag fram emot, mycket, säger han med eftertryck.

Att Stadsmusikkåren ger en nyårskonsert är en tradition med långa anor. Och till skillnad från blåsorkesterns andra konserter, där man ofta jobbar med gästartister, sätts allt ljus på kårens egna musiker.

– Det är inte så mycket solister den här gången utan det blir lite smågrupper ur orkestern. Lite trumpet, en trombonduo, någon liten mer ensemble och kanske blir det någon liten överraskning med dirigenten också. Det har blivit en tradition de sista åren att vi tar av orkesterns egna förmågor och lyfter fram dem. Det finns gott om duktiga musiker, säger Jonas Enetjärn, som är Stadsmusikkårens konsertmästare.

Anders Rosengren har dirigerat blåsorkestern en gång tidigare, vid en konsert i Hembygdsparken i våras, men då var han inte så involverad i programmet.

Den här gången har han haft betydligt mer att säga till om. Och det blir ett program som har något för alla.

– Bland annat har vi med ett helt galet stycke som heter ”Tales of the unexpected”. Det presenterar väldigt många låtar, under väldigt kort tid, som sitter ihop på fullständigt oväntade sätt. Vi har även med allt från storband och marsch till gamla klassiska stycken, säger Anders Rosengren.

Vet du vad du gör när du står där och ”viftar”?

– Du får fråga musikerna, ha ha. Men jag har gått utbildning som instrumental- och ensemblepedagog och har dirigering med mig från Musikhögskolan i Stockholm. Jag har också jobbat som musiklärare men också dirigent för en kammarorkester, 2001-2011 i Ljusdal, så jag har hållit på mycket på en hyfsat avancerad nivå.

Så det blir ingen kakofoni?

– Det hoppas jag inte. Stadsmusikkåren är väldigt duktig, det är en bra blåsorkester. Under repetitionsarbetet har det hänt att jag varit helt fel ute och det har varit spännande att märka att även om jag gör fel gör orkestern rätt. Så även om jag skulle balla ur tror jag de kommer fixa det ändå, säger Anders Rosengren och skrattar.

Nyårskonserten ges i morgon, lördag, i Hässleholm kulturhus klockan 17.

– Gillar man blåsmusik eller är det minsta tveksam kring vad man ska göra den här dagen, så gå dit. Man blir inte besviken! lovar Anders Rosengren.