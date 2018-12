Skådespelaren Frank Adonis, Las Vegas, Nevada, har avlidit efter en längre tids sjukdom i en ålder av 83 år.

Han var född i Brooklyn, New York med namnet Frank Testaverde Scioscia.

Han hade en lång karriär i Hollywood och spelade bland annat Anthony Stabile i Maffiabröder (1990), regisserad av Martin Scorsese. Bland några av hans övriga rollen kan nämnas Patsy i Tjuren från Bronx (1980), Valerios livvakt i Ghost dog – Samurajens väg (1999) samt Ace ventura: Pet detective (1994).

Vidare spelade han i tv-serier som Mob Queen (1998), The sopranos (2000), Mafioso: The father, the son (2001) och Law & Order: Criminal intent (2004). Senaste rollen gjorde han 2017 i Proximity to power.