På Strömma farmlodge ägde vigsel rum den 4 augusti 2018 mellan Sofie Larsson och Peter Linderot, Lomma.

Bruden är bördig från Tormestorp, dotter till Per och framlidna Susanne Larsson och brudgummen är bördig från Hässleholm, son till Dan och Monica Linderot.

Vigselförrättare var Inger Brosved. Under vigseln sjöng och spelade Gustav Nordeborn Where do you go my lovely samt Somewhere over the rainbow.

Efteråt hölls bröllopsmiddag på Strömma farmlodge. I samband med vigseln tog makarna det gemensamma efternamnet Linderot.

Fotograf var Pearl Åkesson.