Träna som i ett tv-spel

HÄSSLEHOLM Blinkande lampor, pumpande musik och interaktiva golv och väggar. Det nya träningskonceptet Prama ger deltagarna mer av en tv-spelskänsla än den av traditionell träning.

– Vi är först i Sverige med detta, säger David Skinner, som äger och driver träningsklubben Hälsoprofilen i Hässleholm.

Nytt år innebär för många ett nyårslöfte om att träna mer och lagom till detta har Hälsoprofilen gjort en stor investering i ett helt nytt sätt att träna. Ett som kanske ger känslan av att det är mindre ansträngade än det egentligen är.

– Det är ett brett och upplevelsebaserat sätt som bygger mycket på att det ska vara jäkligt roligt att träna. En upplevelse helt enkelt. Det är en unik, lite nattklubbsinspirerad miljö. Det blinkar en massa färger i rummet, det är bra musik och så är det signaler i golvet och väggarna, som känner av dina rörelser. Det ser ut som en blandning mellan ett tv-spel och en stor lekplats, säger David Skinner.

Prama har redan slagit igenom i Tyskland, England och USA och i somras åkte David Skinner till Spanien, där konceptet uppfunnits, för att prova på det.

– Jag älskar träning och ny teknik och vi vill gärna särskilja oss i branschen, så vi tyckte det passade oss perfekt. Men det är klart att det alltid är en risk att köpa in nya grejor – det är en stor investering, säger han.

I en av träningslokalerna på T4-området läggs just sista handen vid installationen. Golv och väggar i träningssalen har försetts med LED-lampor och sensorer. De som tränar kan få sina uppgifter via datorskärmar, där resultatet av deras mödor också redovisas.

– Det blir en helt ny tjänst vi erbjuder våra medlemmar, men vi kommer också att göra större pt-grupper, där 4-6 personer kan dela på en personlig tränare, och ska även inrikta oss på speciella träningar för barn och familjer. I dagens samhälle tror vi att barn behöver den här typen av upplevelse för att akviteras. Här kommer de in i en miljö som är häftig och som de känner sig hemma i, säger David Skinner.

Just barn är en ny målgrupp för Hälsoprofilen, som hittills haft 15-årsgräns för sina medlemskap. Förutom att få fart på barnen hoppas man även kunna underlätta för deras föräldrar med det nya konceptet.

– Det kan vara lite tufft för föräldrar med lite yngre barn att komma ifrån. Här kan de antingen träna tillsammans med sina barn, eller ”slänga in” barnet på gruppträning, så kan de köra sin egen träning under tiden, utan att behöva fixa barnvakt, säger David Skinner.

När Norra Skåne är och hälsar på arbetar en installatör med att få rätt på tekniken – strax ska de sex instruktörer som ska leda Pramapassen få en lektion i hur träningskonceptet fungerar.

Allmänheten får däremot vänta med att börja träna på det nya sättet till slutet av januari eller början av februari.

– Vi väntar fortfarande på lite delar som behövs, säger David Skinner.

Hälsoprofilen har hållit till på T4-området sedan 2015 och har i nuläget närmare 1 200 medlemmar. Sedan i somras finns även en filial i Perstorp.

– Det är full fart framåt, säger David Skinner.