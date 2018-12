New Horizons letar efter byggstenar till planeter

Tidigt på nyårsdagens morgon når människan en av de yttersta utposterna i solsystemet, längre bort än någonsin tidigare. Kanske kan det ge svar på några av våra frågor om hur planeterna bildades.

Rymdsonden New Horizons sköts upp i januari 2006 med målet att nå Pluto. Då räknades fortfarande Pluto som en planet men under resans gång antog man en ny definition av vad som är en planet. Plötsligt var Pluto en dvärgplanet istället.

I juli 2015 svepte New Horizons förbi Pluto och visade oss en värld av is, sten och metall. Här fanns mer än 3000 meter höga unga berg i ett område som sannolikt är geologiskt aktivt, eroderade dalgångar och mystiska mörka områden.

Pluto överträffade alla förväntningar och Nasa bestämde sig för att förlänga resan, det gällde bara att hitta ett lämpligt mål som låg inom räckhåll för New Horizons. Valet föll på en nyupptäckt asteroid med det tråkiga namnet 2014 MU69, belägen i det s k Kuiper bältet. Det är ett område i solsystemets utkant fullt av asteroider, och ett antal dvärgplaneter bland annat Pluto.

Sedan 2014 MU69 upphöjts till mål för New Horizons fick den smeknamnet Ultima Thule. Namnet kommer från den romerska mytologin och betecknar landområden längst i norr, förmodligen Island eller Skandinavien, något bortom den kända världen. Ganska passande eftersom 2014 MU69 blir den mest avlägsna himlakropp som besökts.

Vi vet inte så mycket om Ultima Thule ännu förutom att storleken uppskattas till 37 kilometer. En del tecken tyder på att Ultima Thule inte är rund utan avlång, närmast formad som ett timglas. Det kan betyda att det egentligen är två mindre kroppar mycket nära varandra.

Kanske påminner Ultima Thule om Pluto men troligen inte. Pluto och alla de stora stenplaneterna skapades genom att mindre bumlingar av samma typ som Ultima Thule samlades och bildade en större planet. Det är det som gör besöket så intressant, New Horizons kan komma att visa oss exempel på de byggstenar som jorden är byggd av. Det blir en titt bakåt i tiden som visar hur solsystemet såg ut när planeterna började bildas.

Tidigt på nyårsdagens morgon är New Horizons framme vid Ultima Thule och sveper förbi i 32 000 kilometer i timmen på 3500 kilometers avstånd. Det kan tyckas långt bort men det är en fjärdedel av avståndet New Horizons hade till Pluto när den var som närmast.

Passagen tar bara några timmar och under tiden har New Horizons ingen kontakt med jorden. Själva passagen går ändå inte längre att påverka från jorden, signalen tar sex timmar enkel väg för att nå fram.

När passagen är avklarad riktar New Horizons om sig och börjar skicka hem resultaten, en process som kommer att ta närmare två år innan den är slutförd men det första bilderna bör vi kunna se redan efter någon dag.